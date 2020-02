Val je vaak in slaap achter in de auto? Dít betekent het

Ben jij iemand die altijd in slaap valt op de passagiersstoel of achterbank in de auto? Of ben jij de bijrijder die altijd alert is?

Dit zegt het over je persoonlijkheid.

Advertentie

Makkelijk ontspannen

Mensen die makkelijk slapen in de auto kunnen zich goed afsluiten van hun omgeving en vinden het niet erg om de leiding uit handen te geven. Ze kunnen zich makkelijker ontspannen en voelen zich niet verantwoordelijk voor de bestuurder. Daarnaast zorgt het rijdende gevoel van de auto dat je sneller in slaap valt.

Slaap je ook in de bus of trein? Dit kan betekenen dat je last hebt van chronisch slaaptekort. In de trein is weinig afleiding en daardoor ervaar je weinig stress wat je vervolgens weer slaperig maakt. Die drang om te slapen, krijg je als er veel adenosine naar je hersenen wordt toegevoerd. Die adenosine, een bijkomstigheid van je cellulaire stofwisseling, bouw je dan weer snel op wanneer je een slaaptekort hebt.

Onbekende omgeving

Er zijn ook mensen die juist niet kunnen slapen tijdens een autorit. Zij hebben wellicht meer last van angst en stress en houden van vastigheid. Als je in een auto zit, ben je vaak in een onbekende omgeving waardoor je het gevoel kunt hebben dat je constant moet opletten.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Tekst: Margriet. Beeld: iStock