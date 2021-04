Libelle Legt Uit: slaap je slechter na het eten van knoflook?

In Ik vertrek: even weg mogen stellen die ooit te zien waren in Ik vertrek er even tussenuit bij andere oud-deelnemers. Zaterdagavond vieren Cosmas en Nicole uit Frankrijk vakantie bij Bart en Christa in Spanje – en andersom. Op Twitter is de uitzending al snel onderwerp van gesprek.

Voornamelijk Bart en Christa en hun honden worden druk besproken. En niet per se in positieve zin…

Advertentie

Ik vertrek: even weg

In Ik vertrek: even weg doen oud-deelnemers van het programma inspiratie op in elkaars accommodatie. Hoeveel sterren hebben ze voor de inspanningen van de ander over? Zijn ze onder de indruk? Of wordt het een paar dagen afzien?

Deze zaterdagavond trekken Cosmas en Nicole, die een chateau in Frankrijk runnen, naar Valencia. Daar hebben Bart en Christa zich met hun honden op een boot in de haven gevestigd.