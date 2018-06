Haal 4 uur slaap 'in' door één uur deze ontspannende oefeningen te doen

Eindelijk even lekker ontspannen na een drukke dag: we doen het allemaal op onze eigen manier. Een Netflix-serie kijken, even scrollen door Facebook of duiken in een boek.

Maar wat als je ondanks zo’n ontspannen afsluiting van de avond alsnog lastig in slaap komt? Vervelend, maar het is niét heel gek. Het kijken van een serie, eindeloos scrollen door je feed en zelfs lezen zorgen ervoor dat je alleen maar meer prikkels tot je neemt. En dat terwijl je daarvan waarschijnlijk al genoeg te verwerken hebt gehad gedurende de dag.

Onrustig brein

Resultaat: je brein komt nooit écht tot rust. En dus.. word je moe wakker of heb je last van zo’n vervelend vier-uurdip. Het proberen waard: een Yoga Nidra sessie. Overdag, of voor het slapen gaan. Yoga Nidra is een oude yogavorm die veel lijkt op slapen, maar waarbij je allesbehalve slaapt.

‘Slapeloze slaap’

De vorm van yoga wordt ook wel ‘slapeloze slaap’ genoemd. Omdat je tijdens een sessie ergens tussen wakker en in slaap bent, is je bewustzijn hard aan het werk op een diep niveau. Een uur yoga nidra zou zelfs gelijk staan aan maar liefst viér uur slaap. Dat klinkt aantrekkelijk, niet? Helemaal ontspannen

Hoe zo’n ontspannende sessie eruit ziet? Je doet een combinatie van visualisaties, ademhalingsoefeningen en het doen van een zogenaamde ‘bodyscan’. En dat maakt dat je zowel fysiek als mentaal he-le-maal ontspant.

Geschikt voor iedereen

Het leuke aan deze ontspannende oefeningen: yoga nidra is geschikt voor iedereen. Jong, oud, ervaren in yoga of juist helemaal niet: het maakt niet uit. Wie regelmatig last heeft van stress, een onrustig gevoel of aandoeningen die hieraan gerelateerd zijn, heeft er éxtra baat bij.

Bron: Gezondnu.nl. Beeld: iStock