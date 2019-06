Slaap je slecht? Déze kruiden zorgen voor een betere nachtrust

Kun je de laatste tijd moeilijk in slaap komen? Probeer ’s avonds eens een drankje te drinken waar een van deze kruiden in zit. Dan slaap je gegarandeerd als een roos.

Als je veel stress hebt, zorgt het stresshormoon cortisol ervoor dat je lichaam ’s nachts ook blijft waken, waardoor je slecht slaapt. Gelukkig zijn daar wat oplossingen voor.

1. Valeriaanwortel

Dit is een krachtige kruid waar je misschien wel wat advies over wilt inwinnen bij een kruidenspecialist. Maar wanneer je het 4 weken lang 2 keer per dag gebruikt, val je blijkbaar een stuk sneller in slaap. Het is dus zeker wel de moeite waard om een keer te proberen. Valeriaan wordt vaak gecombineerd met citroenmelisse, passiebloem of glidkruid.

Van valeriaanwortel kun je ook heerlijke thee maken. Giet heet water (ongeveer 55 graden Celsius) over de valeriaan en laat het 45 minuten staan.

2. Lavendel

Lavendel is misschien wel het bekendste kruid met kalmerende eigenschappen. Het bevordert ontspanning door alle stress, hoofdpijn en angst te verminderen. Als je een slechte slaper bent is het slim om een paar takjes lavendel onder je kussen te leggen of je kussen te besprenkelen met slechts een paar druppeltjes etherische olie.

Je kunt ook lavendelolie maken om jezelf in te smeren. Vul een potje met droge lavendelblaadjes en vul het potje met olie naar keuze, zoals olijfolie, kokosolie of sesamolie. Sluit de pot af met een stukje stof en een elastiekje. Laat ‘m 4 weken staan, zodat het een sterke olie wordt. Roer wel iedere dag eventjes door de olie. Om rustig te slapen kun je het beste je voeten en benen met de olie insmeren. De geur brengt je tot rust en de massage werkt ontspannend.

3. Kamille

Dit plantje lijkt een beetje op een margrietje, maar zijn een stuk groter. Alleen de geur van kamille helpt je al sneller in slaap te vallen. Je kunt er thee van zetten, maar je kunt er ook net als bij lavendel olie van maken om jezelf ermee in te smeren.

4. Passiebloem

De passiebloem wordt meestal homeopathisch gebruikt om de slaap te bevorderen. In vele inheemse culturen wordt deze bloem al eeuwen gebruikt. Na 4 weken zal je zien dat je beter slaapt. Je kunt de passiebloem eventueel ook drinken als infusie bij lichtere slaapproblemen.

Deze kruiden kun je zelf veilig gebruiken, maar ga bij twijfel even langs de huisarts of apotheek. Wanneer je zwanger bent of medicijnen gebruikt, kunnen deze kruiden misschien wat minder goed voor je zijn.

Bron: Bedrock. Beeld: iStock