Slaap je slecht vanwege de volle maan? Met déze tips is dat verleden tijd

In de nacht van maandag op dinsdag is het weer volle maan en dat betekent voor veel mensen een slapeloze nacht. Gelukkig kun je daar iets tegen doen.

Uit een Zwitsers onderzoek uit 2013 blijkt dat rond volle maan mensen minder melatonine aanmaken. Dit hormoon zorgt ervoor dat je slaperig wordt. Hierdoor hebben mensen gemiddeld 5 minuten langer nodig om in slaap te komen. Bovendien slapen mensen hierdoor minder diep en korter.

Een jaar later is er nieuw onderzoek gedaan, dit keer door Zweedse wetenschappers. Maar zij kwamen niet tot dezelfde resultaten. Uit dit onderzoek blijkt namelijk dat we gemiddeld 20 minuten korter slapen tijdens volle maan, maar de REM-slaap duurt wel gemiddeld 30 minuten langer. Hierdoor kun je wel meer dromen, waardoor je soms als je wakker wordt het gevoel hebt dat je een onrustige nacht hebt gehad.

Of het nu aan volle maan ligt of niet, met deze tips zorg je ervoor dat je vannacht als je roosje slaapt:

1. Geen schermen

Probeer ’s avonds zo min mogelijk naar schermen te kijken en al helemaal niet in de slaapkamer. Het kijken naar televisie, een tablet of je smartphone zorgt voor veel prikkels, waardoor je de kans op slapeloosheid vergroot.

2. Zo min mogelijk licht

Door middel van licht kun je je hersenen sturen. Je interne biologische klok is namelijk erg gevoelig voor licht of donker. Wanneer het licht is, kunnen je hersenen denken dat je wakker moet zijn. Zorg er ’s avonds daarom voor dat het lekker donker is in huis, zodat je vanzelf slaperig wordt.

3. Vermijd alcohol

In de zomer is het natuurlijk verleidelijk om ’s avonds nog een wijntje te drinken in de tuin, maar alcohol jaagt je lichaamstemperatuur de hoogte in en het droogt je uit. Dit is allebei niet goed voor je nachtrust. Je zou misschien denken dat je juist beter slaapt na wat alcohol, aangezien ze een borrel ook wel een slaapmutsje noemen. Dat klopt ook, maar je wordt ’s nachts sneller wakker en de kans dat je dan wakker blijft liggen is met de volle maan groter.

4. Geen cafeïne of suiker

Probeer geen cafeïne- of suikerijke dranken meer te drinken na 5 uur. Deze hebben een stimulerende werking en kunnen je nachtrust daardoor verstoren.

5. Voeten buiten de lakens

Je lichaamstemperatuur wordt het best geregeld via onze handen, voeten en hoofdkruin. Wanneer je dus je handen en voeten onder de lakens hebt liggen, kan je lichaamstemperatuur flink oplopen. Mensen met slaapproblemen hebben vaak een te hoge temperatuur. Probeer daarom eens met je voeten buitenboord te slapen. De kans is groot dat je lichaamstemperatuur dan minder schommelt.

Ik testte een slaaprobot waardoor ik beter zou moeten slapen:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: BBC, Goed gevoel. Beeld: iStock