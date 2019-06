Op déze manier val je makkelijk in slaap in een warme slaapkamer

Heerlijk die zomerse temperaturen, maar ’s avonds in bed is het vaak een stuk minder fijn. Heb jij op zulke dagen ook zo’n moeite om in slaap te komen?

Gerard Kerkhof, hoogleraar psychofysiologie van de Universiteit van Amsterdam, heeft een paar tips.

Koele kamer

Om in een goede, diepe slaap te komen, moet je lichaamstemperatuur lager worden. “Als het bloedheet is op je slaapkamer, heeft je lichaam veel moeite om af te koelen. En dus ook om het stadium van diepe slaap te bereiken”, legt Kerkhof uit. Probeer je slaapkamer daarom zo koel mogelijk te houden. “Zet ’s avonds alle ramen open en overweeg de aanschaf van een airco”, vertelt Kerkhof. “Fluisterstil, zodat het geluid van de airco je niet uit je slaap houdt.”

Warme douche

Veel van ons zullen de ventilator al van zolder hebben gehaald, maar Kerkhof komt met nog een bruikbare tip: neem een lekkere, warme douche voor het slapengaan. Dus geen koude! Kerkhof: “Met een warme douche zet je je thermoregulatiesysteem in werking en dat is wat je wilt om af te koelen. Daarmee zet je perifere vaten in werking en neemt je lichaamstemperatuur af.” Dit zou ervoor zorgen dat je binnen no time in slaap valt. Het proberen waard, toch?

