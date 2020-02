Om déze reden is het slim om je slaapkamer naar rozen te laten ruiken

Nog net voor Valentijnsdag blijkt uit een wetenschappelijk onderzoek dat de geur van rozen je geheugen kan verbeteren. Nog meer redenen dus om de slaapkamer naar rozen te laten ruiken.

Van etherische oliën is al langer bekend dat ze de slaap verbeteren en je focus kunnen verhogen, maar nu blijkt uit onderzoek dat de geur van rozen je ook kan helpen bij het onthouden van dingen.

Advertentie

Wierook

Het onderzoek werd uitgevoerd bij meer dan 50 Duitse studenten die de Engelse taal studeerden. Zij moesten tijdens hun lessen rozenwierook op hun bureau laten branden en ook naast hun bed tijdens het slapen. Vervolgens verbrandden de studenten ook de wierook tijdens het afleggen van de Engelse vocabulairetest. Wat blijkt? Studenten die tijdens de leer- en slaapfase rozenwierook brandden, hadden maar liefst 30% meer kans om te slagen op de test dan degenen die dat niet deden.

Terwijl je slaapt

Eerdere studies toonden aan dat er wel degelijk een verband bestaat tussen geuren en onthouden, maar de connectie zou alleen zichtbaar zijn tijdens een bepaalde fase van onze slaap. Uit het nieuwe onderzoek blijkt echter dat de geur van rozen een bijdrage kan leveren aan een beter geheugen tijdens elke slaapfase en dus niet alleen op specifieke momenten.

Romantiek

“Ons onderzoek toont aan dat we leren tijdens het slapen makkelijker kunnen maken,” legt arts en hoofdauteur van de studie Jürgen Kornmeier uit. “En wie had gedacht dat onze neus hier aanzienlijk bij zou kunnen helpen?”

Dus of je je nu voorbereidt op een test, een nieuwe taal aan het leren bent of gewoon je geheugen wilt verbeteren: slaap dan in een kamer met rozengeur. En wie weet zorgt de geur ook nog voor wat extra romantiek in de slaapkamer.

Rozenwater: hier kun je dit wondermiddel allemaal voor gebruiken

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Mind body green. Beeld: iStock