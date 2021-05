Wat gebeurt er in jouw slaapkamer? In onze rubriek Slaapkamergeheimen spreekt Libelle iedere week een lezeres over haar sexleven. Delara (50): “Sinds ik vier jaar geleden een maagverkleining heb laten doen, durf ik veel meer.”

“Als ik zin heb in sex, dan ga ik er gewoon voor. Ik neem waar ik zin in heb, weet je. Ik ga niet zitten wachten. Ik heb een paar scharrels die ik kan appen en dat doe ik zonder schaamte. Soms twee keer per week, soms drie weken niet. De ene keer hebben we alleen telefoonsex, de andere keer blijven we een heel weekend samen. Heel gezellig vind ik dat. Maar als we elkaar een paar weken niet zien, vind ik dat ook helemaal prima. Ik vind het fijn om alleen te zijn.

‘Scharrelbestand’

Mijn moeder en tante vinden me net een man op dat gebied, maar ik kan sex en gevoel gewoon heel goed scheiden. Ik heb wel warme gevoelens voor zo’n man natuurlijk, anders kon ik het er niet mee doen. Maar ik ben niet verliefd en heb ook helemaal geen zin in een relatie. Ik ben al vijf jaar single, dat bevalt me helemaal prima. Dacht ik tenminste. Tot ik drie weken geleden iemand via Tinder ontmoette. Ik zat er pas net op en wilde gewoon mijn ‘scharrelbestand’ een beetje uitbreiden. Maar we raakten in gesprek, hebben twee dagen zitten appen en hadden zo’n klik dat we meteen afspraken. Eerst braaf wandelen in het park enzo, maar daarna heb ik hem toch maar mee naar huis genomen. De volgende dag pas ging hij weg. Het was meteen helemaal goed.

49 kilo afgevallen