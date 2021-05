Wat gebeurt er in jouw slaapkamer? In onze nieuwe rubriek Slaapkamergeheimen spreekt Libelle iedere week een lezeres over haar seksleven. Deze week vertelt Katja (42) over haar geheimen tussen de lakens. “Ik stuur intieme foto’s naar wildvreemde mannen.”

“Op het gebied van sex doe ik nu dingen die ik nooit van mezelf verwacht had. Van de week nog: ik zat in een online vergadering toen mijn nieuwe Tinderdate al aanbelde. Onder het mom van ‘even de deur open doen voor de pakketbezorger’ liet ik hem binnen. Ik legde hem uit hoe mijn koffieapparaat werkt en trok me weer terug in de werkkamer.

Toen de vergadering klaar was, ging ik bij hem zitten. Na drie slokken koffie begon hij me te zoenen en nam me mee naar mijn bed. We hadden niet eens zoveel gesprekken via de chat gehad van tevoren, maar blijkbaar had het ons allebei erg opgewonden. De sex was heerlijk. Na twee keer vrijen en een beetje kletsen, ging ik douchen, liet hem uit en ben weer aan het werk gegaan. Ik weet niet of ik hem nog een keer uitnodig. Hij appte wel dat hij het fijn vond. We zien wel.

Als je mij dit scenario een jaar geleden verteld zou hebben, zou ik je niet hebben geloofd. Ik zat er toen ook wel echt anders bij: ik zat nog in een relatie waar ik me al jaren niet echt meer gezien en gewaardeerd voelde en was verliefd geworden op een ander. Hoewel ik niet echt een toekomst met die ander voor me zag, was ik in de war. Door deze verliefdheid realiseerde ik me dat ik eigenlijk al lang niet meer gelukkig was met mijn vriend. Wat moest ik doen? Doorgaan en vechten voor de relatie met de vader van mijn kinderen, of mijn hart volgen en er een punt achter zetten?

Ik probeerde het eerste. We gingen in relatietherapie en er volgden veel moeizame gesprekken. We deden allebei erg ons best denk ik, maar het gevoel bij mij kwam niet meer terug. Toen ook nog bleek dat hij inmiddels een affaire had, was alle twijfel weg: ik stapte eruit.

Sekspeeltjes

Nu woon ik sinds een paar maanden op mezelf, met de helft van de week de kinderen. De eerste tijd moest ik echt even bijkomen en was ik blij om alleen te zijn, maar na een poosje begon het toch te kriebelen. Mijn sekspeeltjes, waar ik op zich veel lol mee heb, begonnen te vervelen. Ik miste een warm lijf, zoenen en lekkere handen op mijn lichaam. Samen met een vriendin heb ik toen een Tinder-profiel aangemaakt. Heel voorzichtig allemaal; in het begin legde vooral zij het contact met die mannen. Ik had geen idee wat ik moest zeggen.

Opwindend

Maar al snel wond het me meer op dan ik ooit had verwacht. Dat je geen idee hebt wie er aan de andere kant van de chat zit en toch zin hebt om het met hem te doen. Nooit geweten dat dat in me zit. Ik heb alleen maar lange relaties gehad en dacht altijd dat ik iemand echt goed moest kennen en gevoelens moest hebben voor ik me over kon geven aan ‘de daad’. Maar nu blijk ik dus ook een hele andere kant te hebben.

Ervaren minnaar

Ik stuur intieme foto’s naar wildvreemde mannen, deel welke standjes ik lekker vind en speel met mijzelf terwijl die ander dat ook doet. Inmiddels heb ik zelfs al twee keer een man naar mijn appartement laten komen, gewoon omdat ik zo’n zin had in sex. De eerste keer was ik erg zenuwachtig, maar gelukkig was hij een ervaren minnaar die me al snel hielp ontspannen. De tweede keer ging daardoor al veel relaxter en kon ik er nog meer van genieten.

Nieuw contact

Natuurlijk kost het ook veel energie, al dat swipen. En het gebeurt regelmatig dat zo’n vent ineens van de aardbodem verdwijnt. Dat blijf ik gek vinden. Maar het heeft op dit moment toch iets verslavends. In elk nieuw contact schuilt een spannende belofte; iets nieuws om te ontdekken. Het past blijkbaar goed bij deze fase van mijn leven. Als ik straks toe ben aan iets serieuzer, ga ik hier natuurlijk weer mee stoppen. Of dan verander ik in elk geval mijn profielfoto: van slechts een bikinilijf in eentje van mijn gezicht.”

Beeld: Getty Images.

Om privacyredenen zijn de namen in deze rubriek gefingeerd.