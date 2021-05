Wij oefenen vaak met tantra. Dan gaan we bijvoorbeeld 20 minuten naakt tegen elkaar aan liggen, zonder iets te doen. Alleen liggen. Op een gegeven moment voel je dan echt die energie samenvloeien. Een hele mooie ervaring is dat. Pas daarna ga je verder kijken waar je zin in hebt. Vaak blijft het bij liggen, maar er kan ook sex van komen. Alles is goed. Je bent tot niks verplicht, alleen voelen bij jezelf waar je op dat moment behoefte aan hebt.

Oefening ‘zielenkijken’

Een andere oefening die wij graag doen is ‘zielenkijken’. Daarbij ga je tegenover elkaar zitten – kan naakt zijn maar dat hoeft niet – en dan kijk je elkaar diep in de ogen. Daarbij vertel je dan helemaal eerlijk wat er met je gebeurt. Voel je je onzeker? Heb je spanning? Ben je opgewonden? Alles deel je en ook hierbij geldt dat je wel kijkt hoe het verder gaat. Niks moet. Behalve eerlijk zijn tegen jezelf en tegen elkaar.

Deze oefeningen geven echt verdieping aan ons seksleven en dat is weer goed voor de verbinding. Toen we elkaar leerden kennen hadden we die verdieping denk ik wat minder. We waren wel veel met sex bezig. Daar hadden we toen ook veel tijd voor. Maar als je eenmaal lang samen bent en er komen kinderen, verandert er toch wat. Dan wordt het een sleur. Of je kiest voor verdieping. Wij zijn voor die verdieping gegaan. Ik was al veel met yoga bezig en de stap naar tantra is van daaruit best logisch. Zowel in de yoga als in tantra ben je bezig om je energie beter te laten stromen en dichter bij jezelf te komen.

Tantracursus

We hebben meermaals een tantracursus gedaan. Mijn vriend moest de eerste keer wel even wennen; we moesten contact maken met andere cursisten. Iedereen droeg kleren, maar er ontstond wel een broeierig sfeertje. Ik vond dat zelf best opwindend, maar mijn lief werd er vooral heel ongemakkelijk van. Daarna zijn we alleen nog naar cursussen voor paren geweest, dan is iedereen alleen op zijn eigen partner gericht. Dat was voor ons allebei top. Alleen al om er echt even samen de tijd voor te nemen, op een andere plek dan in je eigen huis. Daar zou ik graag nog meer van willen. Ik vind het sowieso raar dat niemand ons leert hoe je de liefde moet bedrijven. Je krijgt nota bene overal les in, maar niet in dit. Terwijl het zoveel doet voor geluk en gezondheid.

Wij proberen elke dag een moment te vinden waarop we verbinden met elkaar. Dat is ontzettend voedend voor de relatie. Doordat we geladen zijn, is het vervolgens ook makkelijker om overdag als het moment zich voordoet ‘echte’ sex te hebben. Als de kinderen even de deur uit zijn, doen we gauw de gordijnen dicht en de deur op slot. Heerlijk stiekem vind ik dat. Ik moet er dan altijd die hele dag nog om glimlachen. Vaak kom ik dan trouwens wel gewoon klaar hoor. Ik wil me natuurlijk wel graag meer verdiepen met mijn vent, maar een orgasme is nog steeds gewoon lekker.”

Om privacyredenen zijn de namen in deze rubriek gefingeerd.

Interview: Bianca Looman. Beeld: