Dít zegt jouw slaappatroon over je persoonlijkheid

Ben je een vroege vogel of juist een avondmens? Moet je iedere nacht minstens acht uur slapen of red jij het ook wel met een uurtje of zes? Je slaappatroon zegt meer over jezelf dan je waarschijnlijk denkt.

Denk er maar eens over na: hoe laat ga jij ’s avonds naar bed en hoe laat word je elke ochtend wakker? En vergelijk dat nu eens met het slaappatroon van een vriendin of collega. Waarschijnlijk slapen jullie allebei best anders. Dat is heel logisch, zeggen verschillende deskundigen.

Word je al wakker voor de wekker gaat?

Als je op een natuurlijke manier wakker kunt worden, zonder het gedreun van de wekker, willen we je allereerst feliciteren. Hoe fijn is dat? Ten tweede kan dit erop duiden dat jij het type bent dat altijd op tijd is. Je hebt alles onder controle. Maar dit hoeft niet te betekenen dat je ook meteen een ochtendmens bent. “Het kan alleen maar betekenen dat ze zich in een normale routine bevinden”, leggen meerdere deskundigen uit aan Elite Daily. “Hierdoor kun je elke dag op hetzelfde tijdstip wakker worden, zonder dat je daar een wekker voor nodig hebt.”

Ben je een vroege vogel?

Vroege vogels zijn een speciaal soort mensen. Zij vinden het heerlijk om vroeg wakker te worden, zelfs in het weekend. Klinkt dit jou bekend in de oren? Als stereotype ochtendmens, stel je de wekker waarschijnlijk een uur te vroeg in. Hierdoor heb je genoeg tijd om op je gemak te ontbijten, misschien zelfs al te trainen, een ontspannen douche te nemen en zelfs dan houd je nog tijd over om op tijd op je werk te komen. Ook in de weekenden slaap je niet echt uit. Dat betekent namelijk dat je minder vrije tijd hebt: nee, bedankt. “Als je een ochtendmens bent, kan dit betekenen dat je houdt van uitdagingen”, legt Robert Glatter uit. Hij is een assistent-professor op de afdeling spoedeisende geneeskunde. “Ochtendmensen zijn vaak een georganiseerde personen, die waarde hechten aan een goede planning. Ze hebben ook een positievere kijk op het leven.”

Kom je altijd te laat?

Volgens slaapwetenschapscoach Chris Brantner, zijn er twee soorten mensen die altijd te laat komen: nachtbrakers en slaapverdrieters. Daar zit een groot verschil tussen. Nachtbrakers zijn mensen die ’s avonds niet op tijd naar bed kunnen en dit maar blijven uitstellen, waardoor ze veel te laat opblijven. “In plaats van onder de dekens te kruipen en je ogen te sluiten, scroll jij door social media en kijk je naar filmpjes op YouTube. Je bent of niet geïnteresseerd in slapen of je maakt je zorgen om de volgende dag en kunt niet slapen.” Nachtbrakers zijn daarentegen ’s nachts productiever dan overdag.

Druk jij altijd op de snooze-knop?

Als je meerdere keren op de snooze-knop drukt, betekent het niet dat je een nachtbraker bent. Maar je bent duidelijk ook geen ochtendmens. “Het zou heel goed kunnen dat je echt van je bed, lakens en kussens houdt. Je ligt té lekker om wakker te worden”, legt slaapdeskundige dr. Michael Breus uit. “Of het zou kunnen betekenen dat je de slechte gewoonte hebt om laat te gaan slapen.” Vaak zijn degenen die iedere ochtend liggen te snoozen, de mensen die wat ongeorganiseerd zijn. “Maar dit zijn wel de meest creatieve mensen,” gaat personal life coach Katie Sandler verder. “Je bent dus misschien een beetje aan de luie kant, maar daarentegen is de kans groot dat je een extreem opmerkzame, peinzende persoon bent.”

