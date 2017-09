Dít is volgens onderzoek het effect van jouw slaapproblemen op je kinderen

Het is al vervelend genoeg als je zelf slaapproblemen hebt, maar nu blijkt dat je die problemen ook nog eens door kunt geven aan je kinderen.

Uit een nieuw onderzoek van de universiteiten van Warwick en Basel blijkt dat kinderen hun slaapgewoontes overnemen van hun moeder. Tijdens het experiment, waar 191 kinderen van 7 tot 12 jaar met hun ouders aan meededen, hielden de ouders hun eigen slaappatroon en dat van hun kinderen bij. Het onderzoek toonde aan dat kinderen van moeders die last hebben van slapeloosheid zelf ook later in slaap vallen of korter slapen.

Grotere invloed

Hetzelfde blijkt niet voor vaders te gelden. De onderzoekers kunnen niet precies verklaren waarom vaders hun slechte slaapgewoontes niet doorgeven en moeders wel, maar het zou kunnen komen doordat moeders over het algemeen meer tijd doorbrengen met hun kleine kinderen en daardoor een grotere invloed hebben op de kinderen.



De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Countryliving.co.uk. Beeld: iStock.