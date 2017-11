3 slaapproblemen die onschuldig lijken (maar die je nooit moet negeren)

Iedereen heeft weleens moeite met slapen. Je wordt bijvoorbeeld om het uur wakker of je kunt zelfs helemaal niet slapen. Als dit een paar keer in het jaar voorkomt is dat niet zo erg. Maar wanneer je regelmatig problemen hebt met slapen moet je toch echt actie ondernemen.

Als je een van de volgende symptomen en signalen herkent, negeer deze dan niet en schakel de hulp in van een expert. Ze lijken misschien onschuldig, maar deze symptomen moet je echt serieus nemen.

Je slaapt nooit aan een stuk door

Soms wordt je zomaar wakker in je slaap. Meestal komt dit dan door geluiden die je wakker maken, bijvoorbeeld wanneer je partner midden in de nacht naar het toilet gaat of je buren die een feestje geven. Maar wanneer je regelmatig uit jezelf wakker wordt, zonder dat hier een logische reden voor is, is het verstandig om eens naar de huisarts te gaan. Dit kan namelijk duiden op slaapapneu.

Wanneer je last hebt van slaapapneu kiezen je hersenen ervoor om je wakker te laten worden, omdat je niet normaal ademt. Je schrikt dan even wakker, je ademhalingsspieren ontspannen zich weer en dan slaap je al snel weer verder. Wanneer dit ervoor zorgt dat je niet uitgerust wakker wordt, is het echt verstandig om een afspraak te maken bij de huisarts om te checken of je slaapapneu hebt en hoe dit het beste behandeld kan worden.

Je staat op met hoofdpijn

Wanneer je wakker wordt met hoofdpijn kan het zijn dat je last hebt van het zogenaamde ‘bovenste luchtweg-weerstand syndroom’. Dit lijkt op slaapapneu, maar het is een mildere vorm hiervan. Wanneer je hier last van hebt dan adem je niet goed in en uit en kan je lichaam de kooldioxide niet goed kwijt. Dit gas blijft dan in je lichaam hangen waardoor je hoofdpijn krijgt.

Het kan helpen om de dekens niet te ver over je hoofd te trekken voordat je in slaap valt. Zo zorg je ervoor dat je longen voldoende frisse lucht kunnen in- en uitademen, waardoor je geen hoofdpijn krijgt. Wanneer dit niet helpt is het toch verstandig om een afspraak te maken bij je huisarts.

Je doet dingen waar je ‘s ochtends niks meer van weet

Krijg je ’s ochtends van bijvoorbeeld je partner vaak te horen dat je je raar gedraagt ’s nachts? Neem het dan serieus, zeker wanneer er geen logische reden voor is. Dit gedrag kan duiden op ‘parasomnia’. Hierbij kun je niet alleen jezelf, maar ook anderen schade toebrengen. Je kunt bijvoorbeeld gaan slaapwandelen of zelfs gaan slaaprijden. Leg aan je huisarts uit wat jij ’s nachts uitspookt, desnoods met hulp van je partner.

Worden we blij van: beddengoed waar je fijn (en stijlvol) onder slaapt

De beste artikelen van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Women’s Health. Beeld: iStock.