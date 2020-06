Heb je last van slaapproblemen, en heb je al allerlei dingen geprobeerd? Van mediteren tot ademhalingsoefeningen en van geen koffie drinken tot lezen? Misschien is het dan verstandig om eens kritisch naar je eetpatroon te kijken. Want déze voeding kan je nachtrust flink verstoren.

Wij zetten de 5 belangrijkste slaapverstoorders voor je op een rij.

Denk je dat je gezond bezig bent door je zoete melkchocola te vervangen door pure chocola met minstens 70 procent cacao, is het nog niet goed. Terwijl deze variant inderdaad een stuk gezonder is, kan het wel voor slaapproblemen zorgen.

Dit komt doordat cacao cafeïne bevat. Hoe hoger het percentage cacao, hoe hoger de hoeveelheid cafeïne die erin zit. Dus heb je moeite met in slaap vallen? Laat die chocolade dan eens liggen, en eet bijvoorbeeld dadels, fruit of yoghurt met honing om de zoete trek te stillen.

Soep uit blik

We weten natuurlijk echt wel dat het beter is om zelf de keuken in te duiken, maar soms is het zo lekker gemakkelijk om een soep uit blik te gebruiken. Herkenbaar? Helaas is dit gemak niet handig als je last hebt van slapeloosheid. Dit komt omdat er relatief veel sodium in deze soepen zit. En dat gaat een goede hydratatie van je lichaam tegen, wat de kwaliteit van je slaap ook weer verslechtert. Niet ideaal. Probeer liever uit de buurt van voorverpakt voedsel te blijven, en gebruik zoveel mogelijk verse producten.

Tomatensaus

Nog zo’n product dat hartstikke handig is wanneer je weinig tijd hebt: tomatensaus. Op tomaten gebaseerde sauzen bevatten echter veel zuren, die als je maag het probeert te verteren, voor dat vervelende maagzuur kunnen zorgen. En dat is natuurlijk niet bevorderlijk voor je nachtrust. Onze tip? Bewaar in plaats daarvan de pasta met saus voor de lunch, zodat je lichaam het in alle rust kan verteren.

Alcohol

Terwijl je misschien denkt dat het handig is om een paar glazen wijn te drinken als je moeite hebt met slapen, is het tegenovergestelde waar. Alcohol maakt het namelijk lastig om in een diepe slaap te komen. Je zult merken dat je vaker wakker wordt als je alcohol gedronken hebt, en dat kan er dan weer voor zorgen dat je daarna niet meer in slaap kunt vallen. Probeer de alcohol eens te laten staan, om te testen of dit je slaapproblemen verhelpt.

Pittig eten Fan van pittig eten? Snappen we, want het ís ook hartstikke lekker. Toch is het beter om je maaltijden wat milder van smaak te maken als je last hebt van slapeloosheid. Dit komt doordat pittig eten voor brandend maagzuur kan zorgen, wat vaak erger wordt als je gaat liggen. Laat de pittige kruiden dus eventjes achterwege, als je vaak wakker ligt. Want als er één ding vervelend is, dan is het wel brandend maagzuur.

Werkt een pillowspray echt om sneller in slaap te vallen? Libelles Julie nam de proef op de som, wat je in onderstaande video kunt bekijken.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Pure Wow. Beeld: iStock