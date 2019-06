Slecht geslapen? Dan is de kans groter dat je iets steelt of collega's pest

Als je een nachtje slecht geslapen hebt, ben je vaak prikkelbaarder en sneller geïrriteerd. Ook herken je vast wel dat je veel meer zin in zoete dingen hebt, als je een korte nacht hebt gehad. Maar nu blijkt dat het je gedrag nog meer beïnvloedt dan je misschien zou denken…

Dit meldt het AD. De krant kopt dat slaaptekort ervoor kan zorgen dat mensen sneller stelen of pesten.

Afwijkend gedrag

Wanneer het natuurlijke slaapritme van mensen verstoord wordt, vertonen ze sneller ‘afwijkend’ gedrag, zoals gemeen doen tegen collega’s of stelen. De Britse wetenschapsjournalist Linda Geddes pleit daarom voor het aanpassen van werktijden. In haar nieuwe boek Chasing the Sun, schrijft de journalist waarom leven naar je eigen ritme zo belangrijk is.

Avond- en ochtendmensen

Linda vertelt dat er daadwerkelijk 2 soorten mensen bestaan: avond- en ochtendmensen. “Managers die vroege vogels zijn, hebben de neiging nachtuil-werknemers als minder competent te zien. En als je een nachtbraker bent die gedwongen wordt vroeg te beginnen, gaat dat ten koste van je slaap”, verklaart ze.

Slaaptekort

In haar boek verwijst Linda naar Amerikaans onderzoek over de invloed van slaap op het menselijk karakter. Ze vertelt dat avondmensen slaaptekort oplopen, door ’s ochtends vroeg te moeten beginnen met werken. Avondmensen zouden ’s ochtends op de werkvloer daarom geregeld naar gedrag vertonen. Ochtendmensen zouden hetzelfde gedrag vertonen in de loop van de avond.

Flexibele werktijden

De oplossing voor dit probleem is volgens Linda het invoeren van flexibele werktijden. Door ochtendmensen vroeg te laten beginnen en avondmensen later, zouden ze beter presenteren én aangenamer gedrag vertonen naar hun collega’s – met een harmonieuzere, productievere en gezondere werksfeer als resultaat.

Bron: AD. Beeld: Istock