De meeste mensen gaan uit van twee verschillende ‘slaaptypes’: de mensen die lekker de hele nacht doorslapen (ofwel de marmotten) en de onrustige slapers die dat niet lukt.

Echter, volgens Dr. Michael Breus, ook wel ‘De slaapdokter’ genoemd, klopt dit niet helemaal. Je kunt mensen namelijk zelfs indelen in vier type slapers. Ochtendmens of nachtdier? Nope, je bent eerder een leeuw, beer, wolf of dolfijn!

Chronotype

Breus deelt ieder mens in op chronotype. Ehm, chrono-wat? Een chronotype is de gedragsmanifestatie van je biologische klok. Sta je ’s ochtends vroeg te springen naast je bed? Of ben je pas aanspreekbaar na een koffie of drie? Die verschillen in slaappatronen verklaar je aan de hand van vier chronotypes.

1. Leeuw

Tot dit type behoort zo’n 15 procent van de bevolking. Je wordt ’s ochtends vol energie wakker, ’s middags ben je ook nog oké, maar ’s avonds zakt je energiepeil snel. Een leeuw functioneert het beste in de voormiddag. Een avondmens ben je absoluut niet, het liefste duik je rond 22.00 uur lekker onder de wol. Dit tijdstip is dan ook jouw ideale bedtijd. 2. Beer

Het grootste gedeelte van de mensen (55%) behoort tot dit type. Ze functioneren het beste na minimaal 8 uur slaap, en slapen ook diep. Hun bioritme volgt graag de natuur; in de zomer zijn ze minder snel moe ’s avonds én staan ze makkelijker vroeg op. Tip van de slaapdokter voor beren: drink ’s ochtends eerst een groot glas water voordat je naar je bak koffie grijpt. Plan je belangrijkste taken in de middag want dan ben je het meest productief. Duik rond een uur of 23.00 je bed in. Overdag moe? Dit is het enige slaaptype dat gebaat kan zijn bij een dutje overdag.

3. Wolf

De wolf is het tegenovergestelde van de leeuw. Zo’n 15 procent van de bevolking is een wolf, wat betekent dat je ’s ochtends moeilijk je bed uitkomt. Meerdere wekkers, eeuwig snoozen en bakken koffie; jij hebt het écht nodig om een beetje te functioneren. Pas laat in de middag word jij echt productief, dus houd hier rekening mee qua planning. Je bent zelden moe voor middernacht en ook werken doe je het liefst ’s avonds.

Dr. Breus raadt wolven aan om twee verschillende wekkers te zetten rond een uur of zeven ’s ochtends. Ontbijt meteen na het wakker worden om op gang te komen en zorg voor beweging na je ontbijt. Aangezien je niet moe bent voor middennacht is het prima om dan pas te gaan slapen.

4. Dolfijn

Kun je maar moeilijk in slaap komen omdat je hoofd maar ‘aan’ blijft? En word je wakker bij élk geluid? Dan behoor je tot de dolfijnen, net als 10 tot 15 procent van de bevolking. Helaas ervaart deze groep de meeste slaapstoornissen, ze zijn ook vaak chronisch moe. Wil je het meeste uit je dag halen? Breus raad je aan om je dag te beginnen met een korte workout, en dan het liefst vroeg: zo rond 06.30 uur. Ontbijten doe je het liefst een uurtje na het wakker worden.

Je bent ’s middags het meest productief; plan je belangrijkste taken dan ook tussen 13.00 en 17.00 uur. Een dutje lijkt verleidelijk maar dit helpt de dolfijn niet om zich fitter te voelen. Kies liever voor een korte wandeling als je moe bent overdag. Duik rond 23.30 je bed in en schakel ál je elektronische apparaten minimaal een uur voor het slapen uit.

We vonden dit schema, handig om nog even na te lopen:

Bron: hln.be. Beeld: iStock & Natural Stacks