Last van slaapverlamming? Dit zijn de oorzaken én remedies

Heb je weleens het gevoel dat je wakker bent, maar dat je je lichaam niet kunt bewegen? Dan heb je last van slaapverlamming. Voor mensen die last hebben van dit fenomeen voelt het erg naar en zelfs eng. Waar komt dat gevoel vandaan, en hoe kom je eraf?

Oorzaak van slaapverlamming

Het is heel normaal dat je lichaam verlamt als je in je REM-slaap terechtkomt. Hierdoor voer je niet de bewegingen uit die je in je droom wel hebt. Maar in het geval van slaapverlamming slaapt je lichaam al wel, maar je hoofd nog niet. Je kunt dus niet bewegen, maar wel denken. En dat is best eng.

Het kan iedereen overkomen, maar er zijn een paar factoren die ervoor zorgen dat je een grotere kans hebt op slaapverlamming.

Je slaapt op je rug

Je hebt een wisselend slaapritme

Je slaapt te weinig

Je ervaart stress

Je hebt paniekstoornissen

Je hebt slaapstoornissen zoals slaapapneu of narcolepsie

Kenmerken

Maar slaapverlamming is meer dan het gevoel dat je wakker bent en niet kunt bewegen. Veel mensen hebben last van een drukkend gevoel op de borst of het gevoel dat ze niet meer kunnen ademen. En het engste: je kunt gaan hallucineren. Je gaat dingen horen, voelen en zien die er eigenlijk niet zijn. Dit zijn voorbeelden die veel voorkomen:

Er hangen vreemde wezens in je slaapkamer of zelfs boven je

Je hebt het gevoel dat iemand aan je zit

Het voelt alsof je zweeft

Je ziet ramen en/of deuren opengaan

Het voelt alsof iets of iemand op je borst zit of aan je voeten trekt

Je hebt het gevoel dat iemand je komt halen. Soms ‘zie’ je die persoon zelfs

Deze gevallen verschillen per persoon en zelfs per aanval. Dit heet hypnagoge hallucinaties: hallucinaties die komen als je in slaap valt. Deze zijn zo goed als altijd angstaanjagend of bedreigend.

Remedie

Gelukkig gaat slaapverlamming in de meeste gevallen vanzelf over. Het kan een paar seconden tot een paar minuten duren. Toch kan het veel langer voelen. Als je uit een aanval wilt komen, kun je het beste proberen om, ondanks dat je denkt dat het niet kan, te bewegen. Begin klein, bijvoorbeeld bij je tenen. Op die manier kun je je hele lichaam langzaam maar zeker wakker schudden. Slaapt er iemand naast je? Dan kun je aan diegene vragen of hij of zij jou tijdens een aanval wil aanraken of tegen je wil praten.

Voor sommige mensen is slaapverlamming zo beangstigend dat ze liever niet meer slapen. Ze liggen hele nachten wakker en zijn overdag vermoeid. Heb jij dit ook? Dan raden wij je aan om langs de huisarts te gaan. Hij of zij kan helpen zoeken naar een oplossing.

Bron: Women’s Health, Beeld: iStock