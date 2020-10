Last van slapeloosheid? Dit kun je er overdag tegen doen

Maar liefst 1 op de 5 mensen lijdt aan slapeloosheid. Zeker nu de wintertijd ingaat, kan je slaapritme extra in de war raken. Maar als je dít overdag doet, is de kans een stuk groter dat je ’s nachts lekker slaapt.

Wij geven je vijf tips.

Slapeloosheid kan talloze oorzaken hebben. Stress, gezondheidsklachten, de kwaliteit van je matras. Maar ook het ingaan van de wintertijd kan een flinke klap zijn voor je biologische klok. Slapeloosheid is moeilijk zonder professionele hulp te bestrijden. Toch zijn er een aantal dingen die je overdag kunt doen om jouw nachtrust te verbeteren. Baat het niet dan schaadt het niet, toch?

Een glaasje wijn voor het slapen gaan, iets te veel koffie tijdens je werkdag of toch nog even een sigaretje. Het kan heerlijk zijn. Toch is dit niet goed voor je nachtrust. Hierdoor slaap je namelijk minder diep en loop je een grote kans om vaker wakker te worden in de nacht.

2. Hello sunshine

Auteur David K. Randall dook voor zijn boek Dreamland in de wereld van het slapen. Tijdens zijn research kwam hij erachter dat we ons in de ochtend het best kunnen blootstellen aan veel zonlicht. Zonlicht maakt namelijk ‘waakhormonen’ aan, adrenaline en cortisol. Hierdoor voel je je wakker en opgewekt. Zodra het begint te schemeren en er minder zonlicht door onze pupillen naar binnen straalt, begint ons lichaam met de aanmaak van melatonine, het slaaphormoon. Hierdoor krijg je een moe gevoel. Door aan het begin van je dag direct veel zonlicht te vangen, zet je jouw biologische klok in het juiste ritme en val je ’s avonds beter in slaap.

3. Lichtgevoelig

Omdat ons lichaam sterk reageert op licht, is het ook niet handig om jezelf vlak voor het slapen aan veel licht bloot te stellen. Je smartphone, de televisie, maar ook lampen in huis kunnen ervoor zorgen dat je mentaal nog niet goed in een ruststand komt. Probeer daarom voor het slapen gaan alle lampen alvast te dimmen zodat je lichaam in de juiste modus komt. Een lees liever uit een boek dan van je telefoon. De onrust die een beeldscherm in je hoofd veroorzaakt kan er namelijk voor zorgen dat je tot wel 30 minuten korter slaapt.

4. Skip schoonheidsslaapjes

Na een drukke ochtend even een uiltje knappen op de bank? Niet zo’n goed idee. Hoe heerlijk dit ook kan zijn, het werkt slapeloosheid in de hand. Je zorgt er zo namelijk voor dat je lichaam al gedeeltelijk uitrust. ’s Avonds in bed kom je hierdoor minder goed in slaap. Even doorzetten dus!

5. Hoe laat is het? Piekertijd!

Waarschijnlijk lig je tijdens je vele slapeloze avonden druk te piekeren over allerlei zaken. Een volle planning, een grote kostenpost die eraan zit te komen, een sluimerende ruzie… Dingen die we niet verwerken in onze slaap en ons de hele nacht wakker kunnen houden. Wat kan helpen is om overdag een momentje voor jezelf te nemen en even flink te gaan piekeren. Dus ga er bij de koffie eens goed voor zitten en leg jezelf je eigen problemen voor. Hierdoor ben je in de avond uitgepiekerd en kun je sneller slaap vatten.

Bron: Gezondheidsnet. Beeld: iStock