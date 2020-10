Onderzocht: zo slecht is één slapeloze nacht al voor je

Niks is fijner dan na een lange nacht slapen, fris en uitgerust wakker worden. Helaas kan het soms gebeuren dat je een minder goede nacht hebt. Waarschijnlijk merk je dan de volgende dag dat je sneller geïrriteerd en gestrest raakt.

De Universiteit van Californië heeft onderzoek gedaan om erachter te komen hoe slecht één slapeloze nacht voor ons is. Daaruit blijkt hoe logisch het eigenlijk is dat je je gestrest en geïrriteerd voelt na een nacht slecht slapen.

Experiment

Dit onderzoek bestond uit een aantal experimenten. Bij het eerste experiment lieten de onderzoekers 18 jongvolwassenen video’s zien die angst en stress losmaken. Deze video’s kregen ze te zien na een goede nacht, na een gebroken nacht en een slapeloze nacht. Na afloop moesten de deelnemers een vragenlijst invullen over hoe ze zich voelden na het zien van deze video’s. Dit experiment werd vervolgens ook met 30 andere deelnemers herhaald.

Dertig procent

Na de experimenten werden er hersenscans uitgevoerd. Uit de scans bleek dat na een slapeloze nacht het deel van je hersenen dat stress en angst onder controle houdt, wordt ‘uitgeschakeld’. Wanneer dit deel van de hersenen is uitgeschakeld zijn je emoties veel heftiger aanwezig. Zo was 30% van de deelnemers minder gestrest na de uitgeruste nacht dan na de slapeloze nacht.

Medicijn

Het is natuurlijk niet zo zwart-wit, maar slaap zou wel eens een belangrijke rol kunnen spelen bij angst- en stressstoornissen. Wanneer we in een diepe slaap komen wordt ons brein weer opnieuw georganiseerd. Hierdoor werkt slaap tegen stress en angst. Geen verkeerde reden om wat langer in bed te blijven liggen of eerder je bed in te duiken.

Bron: Mindbodygreen.com Margriet.