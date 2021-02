Als haar dochter Merel (12) opbiecht dat ze seksueel is misbruikt, vallen er voor Manon (45) ineens veel puzzelstukjes op hun plaats. Maar hoe nu verder? Want de dader woont naast hen.

Het is maandagmorgen. Ik heb tig deadlines, maar ik zit thuis op de bank met mijn dochter. Ik houd haar vast, knuffel haar. Ze is overstuur. Bang. Vol schaamte over wat er is gebeurd. Verdrietig dat het háár is overkomen. Ik blijf herhalen dat het níet haar schuld is. Dat de buurman nooit aan haar had mogen zitten. Dat volwassenen geen sex mogen hebben met kinderen. Maar van binnen huil ik met haar mee.

Gisteren hadden we een buurtbarbecue. In plaats van met de andere kinderen te spelen, bleef Merel bij mij rondhangen. ’s Avonds na het douchen klaagde ze over jeuk en pijn aan haar vagina. “Mag ik even kijken?”, vroeg ik. Het was wat rood. “Het lijkt of er iets in heeft gezeten.”Mijn dochter is net 12, haar puberteit is begonnen; misschien is ze haar seksualiteit aan het ontdekken… Ik vraag niets en smeer wat zalf op de buitenkant.

Bezorgd

Terwijl Merel naar bed gaat, ruim ik de was op. Als ik langs haar kamer loop, zie ik haar voorover op bed liggen, haar hoofd onder het kussen. Ik ga bij haar zitten en vraag wat er is. Ze durft het niet te vertellen, zegt ze. Angst slaat me om het hart. “Ik weet niet wat er is, maar ik denk niet dat ik boos word. Ik zie dat jou iets dwarszit en ik ben bezorgd om je.” Het blijft stil. Ik streel haar rug, herhaal mijn woorden, zeg dat ik van haar houd en haar wil helpen. Na een poosje klinkt het gesmoord vanonder het kussen: “Ik heb sex met Patrick gehad.”

Patrick. Onze buurman. Hij is getrouwd met Suzy, ze zijn een leuk stel van begin 30. Merel komt er graag om met hun hondjes te spelen, te gamen of met hun neefje te voetballen. Het is alsof ik in een diep gat val. Ik weet meteen dat het waar is wat ze zegt, dat hoor ik aan haar stem. “Och meisje toch”, zeg ik. “Wat erg dat jij dat moest meemaken.” Mijn man Louis vloekt als ik het hem even vertel. “Ik bel de politie”, zegt hij resoluut. We ijsberen door de kamer tot de agenten komen. Ze luisteren naar ons, bellen met collega’s en gaan weer weg met de mededeling dat de zedenpolitie contact met ons zal opnemen.