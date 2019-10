Dít is hoe je slaap verandert als je 60 jaar of ouder bent

Slapen is niet alleen erg lekker, maar ook heel belangrijk. Helaas heeft ook je leeftijd invloed op je nachtrust. En ben je 60 jaar of ouder, dan is dat slaapritme aardig in de war.

Als zestiger heb je in principe wat meer tijd voor jezelf en je partner. Je kinderen zijn volwassen en je hebt het misschien al iets rustiger op het werk. Je zou denken: je hebt minder stress dan toen je een dertiger of veertiger was, en dat slaapt wel zo lekker. Maar niets is minder waar.

Schapen tellen

Goed en genoeg slapen is niet vanzelfsprekend op deze leeftijd. Vrouwen minder goed in slaap vallen door hormonale veranderingen in het lichaam, tijdens en na de overgang. Ook is ’s nachts vaker wakker liggen een veel gehoord probleem bij vrouwen van rond de 60 jaar, net als van het minste geluid al wakker worden in het midden van de nacht. Dat betekent heel veel schaapjes tellen en de volgende ochtend moe zijn.