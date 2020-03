Met deze 9 tips lukt slapen in het vliegtuig voortaan wél

De een is al weg voordat het vliegtuig kruishoogte bereikt, de ander zit een vlucht lang met samengeknepen billen de minuten te tellen. Balen als je tot die laatste categorie behoort, want als je aan boord een dutje kunt doen, kom je een stuk uitgerust aan op je bestemming.

Onmogelijk? Niet totdat je al deze tips hebt geprobeerd.

Als je de kans hebt, ga dan altijd voor een plek aan het raam. Dan heb je een vlakke kant waar je tegenaan kunt leunen. Ga ook zo ver mogelijk van de toiletten vandaan zitten. Daar is het namelijk altijd een komen en gaan van passagiers (en dus onrustig). Bonuspunten als je een plek bij de nooduitgang verovert.

De temperatuur aan boord is zo onvoorspelbaar als het weer. De ene keer is het ijskoud, de andere keer lijkt de cabine wel een sauna. Kleed je daarom in laagjes die makkelijk aan en uit kunnen. Denk aan een sjaal die ook dienst doet als dekentje, en draag liever een dikke trui met een dun jasje dan een dun shirt met een dikke jas.

3. Koop compressie-leggings of -sokken

Niets zit zo comfortabel als een legging. Een compressie-legging of compressie sokken houden de circulatie op gang. Zo voorkom je dat je wakker wordt omdat – o de ironie – je voet slaapt.

4. Investeer in een kwalitatief nekkussen

Een stevig nekkussen ondersteunt de nek waardoor je makkelijker in slaap valt. Het voorkomt hoofdpijn, een stijve nek en schouderpijn. Kies het liefst een lichtgewicht exemplaar – je torst immers al genoeg mee.

5. Doe een oogmasker op

De zon is op kruishoogte behoorlijk fel. En dat is best irritant als je wil slapen, maar de zon door het raam piept. Ga voor een kwalitatief exemplaar in plaats van de oogmaskers die ze uitdelen in het vliegtuig.

6. Eet 3 uur van tevoren een lichte maaltijd

Het lichaam werkt hard als het eten verwerkt. Een zware maaltijd vlak voor het opstijgen eten is daarom minder handig. Vermijd vet – of heel pittig eten omdat dit kan leiden tot maagzuur. Producten die rijk zijn aan aminozuur, zoals bijvoorbeeld amandelen, helpen juist bij de aanmaak van het slaaphormoon serotonine. Bestel aan boord een kop kamillethee en knabbel op wat noten voor een heerlijk dutje.

7. Negeer het filmaanbod en lees een boek

Als je wat slaap wil pakken, kun je het beeldscherm voor je neus beter links laten liggen. Pak een boek of een magazine en voel je ogen langzaam zwaar worden.

8. Zet de stoel ietsje naar achter

Zwiep niet in één ruk de hele stoel naar achteren, maar check altijd of even of de achterbuurman of -vrouw het oké vindt als je jouw stoel iets kantelt. Niemand vindt het leuk om z’n drankje in z’n schoot te krijgen of nul bewegingsruimte hebben.

9. Maak je gordel vast óver het dekentje

Zo voorkom je dat de steward(ess) je wakker maakt om te checken of je bij turbulentie of vlak voor landing wel bent ingesnoerd.

Bon voyage en welterusten!

