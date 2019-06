Slaap jij met het licht aan? Dan heb je meer kans op extra kilo's

Laat jij altijd een klein lampje branden ’s nachts? Misschien moet je dan toch eens proberen om in het donker te slapen. Recent onderzoek wijst namelijk uit dat licht in de slaapkamer voor overgewicht kan zorgen.

Het onderzoek werd recentelijk gepubliceerd in het medische tijdschrift JAMA Internal Medicine. Het vertelt ons dat met licht slapen al binnen 5 jaar tijd kan zorgen voor 5 extra kilo’s op de weegschaal.

Grootschalig onderzoek

Om te onderzoeken of je beter in een donkere of lichtere ruimte kunt slapen, werden de gegevens van 43.722 Amerikaanse vrouwen tussen de 35 tot 74 jaar onder de loep gelegd. De participanten vulden allemaal allerlei enquêtes in over hun slaapgewoontes.

Licht of donker

Zo moesten ze aangeven of ze een donkere of lichte slaapkamer hadden. En als de televisie ’s nachts aanstond, moest dit ook genoteerd worden. Vervolgens werd de groep deelnemende vrouwen gedurende 5 jaar gevolgd om te kijken of hun gewicht veranderde in de loop van de tijd.

5 kilo meer

Je voelt het vast al aankomen: er blijkt een duidelijk verband tussen overgewicht en een lichte slaapkamer. De vrouwen die sliepen in een slaapkamer met licht van buitenaf óf van de televisie, waren in die 5 jaar gemiddeld 5 kilo aangekomen. Ook was hun BMI met 10 procent gestegen en bleken ze meer risico op obesitas ontwikkeld te hebben.

Korreltje zout

Nu moet deze studie wel met een korreltje zout genomen worden, want of het verschil in gewicht écht kwam door het slaapkamerlicht kan slechts 1 onderzoek niet uitwijzen. Toch is er ander onderzoek uit 2016 waarin eenzelfde resultaat geschreven staat, meldt Het Laatste Nieuws.

