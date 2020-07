Dít is waarom samen slapen met je partner je nachtrust verbetert

De nacht spenderen met je partner is natuurlijk heerlijk, maar blijkbaar is het ook heel gezond. Samen met iemand slapen verbetert namelijk je nachtrust.

Maar waar komt dat eigenlijk door?

Slaapkwaliteit

Het is gewoonlijk voor partners om ’s nachts samen in één bed te slapen. Maar in hoeverre beïnvloedt dit je slaapkwaliteit? Is het goed voor je of slaap je er juist slechter door? Om op deze vragen antwoord te krijgen, analyseerde een groep onderzoekers 12 jonge, heteroseksuele stellen die 4 nachten in een slaaplaboratorium doorbrachten. Zij werden gevraagd een vragenlijst in te vullen om inzicht te krijgen in hun relatie. Zo wisten de onderzoekers hoelang het stel al samen is, hoe sterk hun relatie is en in welke mate er sprake is van een gepassioneerde liefde.