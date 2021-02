Lig je vaak te woelen in bed en mislukt het dan ook geregeld om de slaap te vatten? Dan ben je niet de enige want ruim een kwart van de Nederlanders worstelt met slaapproblemen. Om dit probleem te verhelpen is het slim om eens naar je levensstijl te kijken, tipt een slaapcoach.

In 2019 onderzocht het CBS het slaapgedrag van Nederlanders, en daaruit bleek dat vele Nederlanders ’s nachts liggen te piekeren en woelen.

Slaapcoach Ellen Smets legt aan Het Laatste Nieuws uit dat de beste slaap altijd overdag begint. “Een van de hoofdoorzaken van slecht slapen is stress. Iedereen zou gedurende de dag op verschillende tijdstippen dat stressniveau moeten checken. Hoe? Door naar zijn of haar ademhaling te kijken.” Ze vertelt dat het goed is om te kijken of je hoog in je borstkas danwel in je buik ademt. “In het eerste geval is je stressgehalte te hoog. Dan is het belangrijk om eventjes ademhalingsoefeningen te doen, idealiter vijf keer per dag”, tipt ze.

Cortisol

Ze legt uit dat ons lichaam al in de ochtend begint om cortisol aan te maken. Dit stresshormoon hebben we nodig om wakker te worden, maar het probleem is dat veel van ons de hele dag te veel cortisol aanmaken. De reden? We hebben het vaak zó druk dat we continu in een soort fight modus staan. “Hierdoor zit er veel te veel cortisol in het lichaam tegen de tijd dat we gaan slapen. Dat verstoort de nachtrust”, aldus Smets.

Slaaprestrictie

Het is dan ook belangrijk om je stressniveau te laten zakken voor je in bed stapt, zodat je beter kunt slapen. “Door overdag regelmatig op je ademhaling te letten, zorg je ervoor dat het cortisolgehalte tegen de avond gedaald is, waardoor je makkelijk(er) zal inslapen.” Ze vervolgt: “Wat ook kan helpen, is slaaprestrictie. Als je moeilijk in slaap valt, is dat mogelijk een teken dat je nog niet moe genoeg bent op het moment dat je naar bed gaat. Probeer dan eens om wat later te gaan slapen.”

Voeding en ritme

De slaapcoach raadt verder aan om een goed ritme in de dag te houden. “Eet en beweeg op vaste tijdstippen en bouw je dag op het einde af. Ga niet nog eens achter je pc zitten als je ’s avonds thuiskomt van je werk”, tipt ze. En eindeloos scrollen op je telefoon of tot laat televisie kijken, kan je slaap negatief beïnvloeden. En tot slot is goede voeding van groot belang. “Als je veel suikers eet, zal je bloedsuikerspiegel schommelen, waardoor er adrenaline vrijkomt.”

Bron: Welingelichtekringen. HLN. Beeld: Getty Images