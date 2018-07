Slapend afvallen? Deze vrouw zweert bij deze methode en is nu 44 kilo lichter

Janine Dooley (27) uit Schotland zou dankzij een hypnotische app maar liefst 44 kilo zijn afgevallen. Slapend afvallen klinkt ideaal. Maar eh, hoe werkt dat dan?

Janine vertelt openhartig over hoe ze zoveel aankwam en vervolgens tientallen kilo’s afviel.

Bijl

Acht jaar geleden kwam Janine net uit de douche toen ze een gewapende overvaller in haar huis zag. “Ik zag de deur openstaan en hoorde wat geluid. Ik schopte de deur open en zag daar een man met een bijl in zijn handen”, vertelt Janine. “Ik zei tegen hem: ‘Neem mee wat je wilt, maar doe me geen pijn’. Hij liet me in mijn kamer staan terwijl hij door het huis rommelde.” Janine belde de politie, die gelukkig snel arriveerde en de man arresteerde.

Troost

Hoewel de inbreker werd betrapt en in de gevangenis terechtkwam, zorgde dit angstaanjagende incident wel voor een trauma. Ze zocht troost in ongezond eten en at hele zakken chips en repen chocolade in haar eentje op. “Ik gebruikte eten als een excuus om niet aan dat verschrikkelijke moment te hoeven denken. Ik was niet geïnteresseerd in een dieet en de sportschool. Je leeft ten slotte maar één keer, dus ik at wat ik wilde.”

Hypnose

Chips, chocolade en afhaalmaaltijden waren dagelijkse kost en hierdoor kwam Janine kilo’s aan. Op haar zwaarst woog ze zelfs 111 kilo. “Ik was verslaafd aan eten”, zegt ze. Maar na acht jaar is ze maar liefst 44 kilo kwijtgeraakt. Volgens haarzelf allemaal dankzij de hypnose-app ‘Virtual Gastric Band – Lose Weight Fast’, die ze elke avond speelt voordat in slaap valt.

4 belangrijke lessen

“Deze app leert je vier belangrijke dingen: eet langzaam, eet alleen als je echt honger hebt, eet wat je wílt, niet wat je kúnt en stop als je je verzadigd voelt”, legt ze uit. Door de hypnose-app elke avond af te spelen vlak voordat je in slaap valt, zou deze boodschap worden doorgegeven aan je onderbewustzijn. “De manier van denken wordt zo volledig opnieuw geprogrammeerd. Ik heb dankzij deze app geleerd wanneer ik moet stoppen met eten.”

Of de app en methode die Janine zo bewierookt echt werkt, durven wij niet te zeggen. Je betaalt er in ieder geval 7,99 dollar (6,78 euro) voor en het krijgt lovende recensies. Een poging waard, wellicht?









Bron: Daily Mail. Beeld: Facebook