Zó slecht is het voor je om lang onder de douche te staan

Zeker nu het buiten wat kouder wordt, is het heerlijk om lang onder de douche te staan. Toch blijkt dat niet zo heel goed voor je te zijn.

Lang douchen kost niet alleen veel water, maar het is ook niet zo goed voor je huid. Door lang en dan vooral warm te douchen droogt je huid uit. Je spoelt de oliën op je huid weg en gaat je huid trekken. Je zou daardoor zelfs eczeem kunnen krijgen. Hetzelfde geldt overigens ook voor je haar. Ook dat wordt droger en gaat pluizen wanneer je het vaak en heet wast.

Kouder

Het beste wat je kunt doen, is kouder douchen. Dat hoeft niet meteen 10 graden te zijn, maar douchen op 37 graden is al goed. Misschien dat je daardoor ook minder lang onder de douche blijft zijn. Het is ook goed om je na het douchen in de smeren met bodylotion. En dan gewoon meteen warm je bed in, net zo lekker als die 5 minuten extra in de douche.

Bron: Cosmopolitan.nl. Beeld: iStock.