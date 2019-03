Is het slecht om met make-up op te sporten?

Wanneer we gaan sporten, zien we er vaak niet op ons best uit (denk aan: hoofd zo rood als een tomaat, haren nat van het zweet). Grote kans dus dat je een klein laagje make-up aanbrengt voor je weggaat.

Met een laagje foundation valt je rode hoofd immers minder op. Maar is het slecht om make-up op te hebben als je gaat sporten?

Advertentie

Poriën

Volgens dermatoloog Claire Chang is dat het zeker. “Make-up bedekt het oppervlak van je huid en poriën. Terwijl je aan het trainen bent, produceer je zweet en olie die de poriën verder dichten en dat leidt tot een bacteriële groei.” Het resultaat: puistjes.

Stof

“Als je aan het eind van de dag traint, zit er niet langer alleen nog make-up op je gezicht”, zegt dermatoloog Sejal Shah. “Je hebt ook microdeeltjes en milieuverontreinigende stoffen die zich aan de laag make-up op je huid hechten.” En ook dat zorgt voor verstopte poriën en acne.

Kun je het niet laten?

Mocht je toch echt graag make-up willen dragen tijdens het sporten, gebruik dan een zachte, romige formule die natuurlijke oliën niet verwijdert en je huid droog maakt, aldus de dermatologen.

Schoonmaken

Vooral belangrijk: was je gezicht goed na het sporten. Niet alleen omdat je het zweet weg wil halen, maar ook omdat sportgelegenheden niet de schoonste plekken op aarde zijn (en dan al helemaal de fitnessapparaten in de sportschool niet).

Mocht je toch voor de beste optie kiezen: haal dan je make-up eraf vóór je gaat sporten. Bijvoorbeeld met één van deze producten.