Libelle Legt Uit: is het slecht als je in slaap valt met lenzen?

Je ligt in bed een film te kijken, hij is leuk maar toch voel je je ogen dichtvallen. Oh nee… Je hebt je lenzen nog in. Ach, voor die ene keer, denk je dan. Maar hoe erg is het eigenlijk om met je lenzen in te slapen?

Zuurstof

We zullen je niet langer in spanning houden. Ook als je ze één nachtje inhoudt kan het veel schade aan je ogen aanrichten. Door lenzen te dragen krijgen je ogen al weinig zuurstof, dus als je je ogen ook nog eens sluit krijgen ze helemaal geen lucht meer. Een zuurstoftekort ligt dan al snel op de loer.

Infecties

Zonder zuurstof zwelt het hoornvlies op, waardoor er een kleine opening ontstaat tussen de bovenste oogcellen. “Hier kunnen bacteriën tussen sluipen, waardoor de kans op infecties met maar liefst zeven keer zo groot wordt”, zegt Thomas Steinemann, woordvoerder van de Amerikaanse academie oftalmologie.

Russische Roulette

Ook al ben je nog zo moe, het is verstandig om toch even je lenzen uit te doen. Zelfs als het een om een onverwacht dutje van een kwartier gaat. Maar hoe langer je ermee slaapt, des te meer risico je loopt. Oogchirurg Kerry Assil: “Je kunt het vergelijken met Russische Roulette of door een mijnenveld wandelen. Hoe langer je ‘speelt’, hoe riskanter het ‘spel’.”

Vochtig

Toch in slaap gevallen of een spontane logeerpartij gehad en is het je niet gelukt? Bevochtig je ogen de volgende ochtend dan goed. Extra druppels in je ogen na het wakker worden zorgen ervoor dat je je lenzen er makkelijker uit krijgt en je je hoornvlies niet beschadigt.

Nachtlenzen

Bij nachtlenzen is het natuurlijk een ander verhaal. Dit zijn speciale lenzen die je draagt tijdens het slapen, waardoor je overdag zonder lenzen of bril er tegenaan kunt. De contactlenzenspecialist beoordeelt of jouw ogen geschikt zijn voor nachtlenzen. Libelle’s Caroline heeft het uitgeprobeerd. Benieuwd naar haar ervaring? Klik dan hier.

Bron: HLN.be. Beeld: iStock