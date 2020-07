Negativiteit heeft invloed op je nachtrust: zo slaap je beter

Als je de laatste tijd wat minder zonnig in het leven staat, kun je dat merken aan je nachtrust. Je manier van denken heeft namelijk niet alleen invloed op je humeur, maar ook op je slaap.

Een nachtje slecht slapen kennen we allemaal wel, maar een slaapprobleem is andere koek. Maar liefst 24% van de mensen boven de 25 jaar heeft last van. Nu is er een nieuw onderzoek dat een verband aanwijst tussen slecht slapen en een pessimistische levenshouding.

Er werden voor dit onderzoek iets meer dan duizend Oostenrijkers onderzocht op hun gedrag en slaapproblemen. Dat onderzoek liet zien dat de positieve proefpersonen maar liefst 70% minder risico lopen op slapeloosheid. Je moet het alleen wel in een groter geheel zien. Zo vertelt Jakob Weitzer, die samen met Eva Schernhammer de leiding had over het onderzoek, dat er andere studies zijn die aantonen dat optimisten meer bewegen, gezonder eten en ook minder roken. Daarnaast kunnen optimisten beter met problemen omgaan en hebben dus minder stress in situaties die lastig kunnen zijn. Deze factoren dragen ook bij aan een betere slaapkwaliteit.

Positiviteit trainen

Je kunt leren om je negativiteit om te zetten naar positiviteit. Want volgens de onderzoekers kun je optimisme trainen. Zij noemen deze oefening de ‘Best possible self‘ en dat gaat als volgt. Probeer je voor te stellen hoe jouw toekomst er op de beste manier uit kan zien en schrijf dit op. Als je dit een paar weken doet heb je een mooi doel en kan dat je helpen om positiever in het leven te staan. Belangrijk om te weten is dat het niet gaat om het bereiken van dit beeld, maar dat je nadenkt om realistische doelen te stellen voor een optimistische toekomst. Is dit plan waterdicht? Nee, dat niet zegt Weitzler. Het is namelijk nog niet zeker of je beter slaapt als je deze oefening doet, dat moet nog nader onderzocht worden. Maar kwaad kan het zeker niet.

Tips om beter te slapen

Maar je kunt meer dingen doen om beter te slapen. Zorg voor een slaapkamer die rustig en opgeruimd is. Als je last hebt van licht en lawaai kun je er voor kiezen een slaapmasker op te zetten of oordopjes in te doen. Frisse lucht is ook belangrijk! Zet dus je raam een stukje open. Nu is in ieder geval de omgeving klaar voor jouw nachtrust, maar een slaappatroon helpt ook de slaapkwaliteit te verbeteren. Probeer dus zoveel mogelijk op hetzelfde tijdstip naar bed te gaan en op te staan. Wijk in het weekend niet te veel af van dit patroon. Slaap dus niet veel langer uit. Ben je overdag moe? Doe dan geen middagdutje, maar ga in de avond eerder naar bed.

Slaap er een nachtje over

Helaas zie je niet na een nachtje al effect. Zoiets kost natuurlijk tijd. Probeer de kleine successen te vieren, bijvoorbeeld dat je dat het je lukt om elke avond op hetzelfde tijdstip naar bed te gaan. En dan langzaam maar zeker zul jij heerlijk slapen.

Onze eigen Yasmine lag normaal niet voor 00.00 uur in bed, maar ging de challenge aan en stapte elke avond om 22.00 uur haar bed in. Zo beviel het haar.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Medical University Vienna, GGD, Beeld: iStock