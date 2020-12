Déze gewoonte hebben we bijna allemaal terwijl het heel slecht is voor je huid

Steek jij uren tijd en bakken met geld in het verzorgen van je huid? Dan kan deze boosdoener ervoor zorgen dat al dat werk voor niks is. Waar we het over hebben? Je telefoon!

Je telefoon tegen je gezicht houden tijdens het bellen is funest voor je huid. Toch doen we dit allemaal!

Vieze telefoon zorgt voor slechte huid

We hoeven je waarschijnlijk niet uit te leggen dat je telefoon een broedplek voor bacteriën is. Je gebruikt je telefoon de hele dag door, waardoor alle bacteriën die op je handen zitten, op je telefoon terecht komen. En sta je ook weleens stil bij waar je je telefoon allemaal neerlegt? Op dat vieze tafeltje in de trein… of bij de wasbak naast de wc… Bah!