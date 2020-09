Waarom een slechte houding kan leiden tot tandschade

Het is algemeen bekend dat je last kunt krijgen van tandenknarsen als je stress hebt. Wat je misschien niet wist, is dat ook een slechte houding kan zorgen voor tandschade. Dit blijkt uit een recent rapport van The New York Times.

Tandenknarsen heeft veel verschillende oorzaken en een slechte houding is daar een van.

Afbrokkelende en -brekende tanden

Tandarts Nammy Patel vertelt tegen Well and good: “Tandglazuur is ongelooflijk sterk, maar als je continu je tandenknarst, kan dat leiden tot microscheuren in de tanden. In het ergste geval kunnen je tanden en kiezen hierdoor afbrokkelen of afbreken.” Ze gaat verder: “Als mensen stress hebben knarsen ze vaak met hun tanden in hun slaap, maar een andere voorkomende boosdoener hiervan is TMD. Die stoornis gaat vaak hand in hand met een slechte houding.”