Zit je in een sleur? Dit is waarom dat juist hartstikke goed is

Met de lockdown en al het thuiszitten, is het niet gek dat je een beetje in een sleur terecht bent gekomen. Sleur lijkt altijd iets te zijn wat je juist wilt vermijden. Maar geen zorgen. Een beetje sleur kan je leven júist een stuk fijner maken.

We hebben allemaal weleens het gevoel dat we keuzemoe zijn. Wat trek ik aan? Doe ik wel of geen honing door m’n yoghurt? Hoe laat pak ik de trein? Welke werkopdracht pak ik als eerste op? Ga ik m’n moeder nog bellen vandaag? En wat voor gezonde maaltijd zet ik vanavond nou weer op tafel voor het gezin? Door een dag heen maken we oneindig veel keuzes om onze dag zo soepel mogelijk te laten verlopen. Maar dát is het nou juist: die keuzes maken het ons alleen maar moeilijk.

Volgens psychologen kunnen alle keuzes die je op een dag maakt namelijk zorgen voor ‘egodepletie’. Dit is het uitgeput raken van wilskracht, die je nodig hebt om met volle kracht door te gaan met je dag. Logisch dat je na een dag vol keuzes maken uiteindelijk ‘op’ raakt, waardoor je aan het einde van de dag nét iets sneller geïrriteerd bent, te snel een ondoordachte beslissing neemt en toch maar weer een snelle en ongezonde hap op tafel zet. Het. Is. Gewoon. Te. Veel.

Zwarte coltrui

Het kan dan ook geen kwaad juist wat meer sleur in je leven toe te voegen. Wanneer je namelijk iedere dag hetzelfde doet, hoef je veel minder keuzes te maken. Zo houd je juist wilskracht over voor de momenten waarop je die kunt gebruiken. Op deze manier zorgen een paar van ’s werelds grootste genieën ervoor dat hun hoofd niet overstroomt en ze genoeg ruimte overhouden voor zaken die er écht toe doen. Apple-oprichter Steve Jobs, bijvoorbeeld, kon uitgetekend worden in zijn spijkerbroek met zwarte coltrui. So what? Hij verspilde hiermee in elk geval geen kwartier per dag, dubbend voor de kledingkast welke outfit hij vandaag nou weer moest aantrekken.

Spannend

Juist door bepaalde alledaagse keuzes te laten vallen, verspil je minder je energie. Al die wilskracht houd je weer over om een keer een spannende keuze te maken en je leven juist dat beetje kleur te geven. Dan flans je ’s avonds na een lange werkdag als een ware chef nog eens een nieuw gerecht in elkaar of maak je eens een vernieuwende keuze in de slaapkamer.

