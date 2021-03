Waarom het slim is om voor het slapengaan een banaan te eten

Na een lange, vermoeiende dag ben je klaar om te gaan slapen, maar eenmaal in bed voel je dat je lichaam nog onrustig is. Als je hierdoor moeite hebt om in slaap te vallen, kan het helpen om voor het slapengaan een banaan te eten.

En dan het liefst met in combinatie met wat pindakaas. Dit is namelijk de beste snack voor een betere nachtrust.

Wat je voor je naar bed gaat eet en hoe laat, kan zowel je slaap als spijsvertering beïnvloeden. Als bepaald voedsel niet snel goed wordt verteerd, is je lichaam nog te druk bezig om te slapen. Ook een verhoogde glucosespiegel kan je wakker houden. Het is dan ook niet slim om vlak voor het slapengaan veel suikers te eten. Toch zin in iets zoets? Eet dan een banaan als avondsnack.

Perfecte combinatie

Wat helemaal kan helpen is een banaan met wat pindakaas. Dit is niet alleen een heerlijke combinatie, ze bevorderen allebei je nachtrust. Vooral als je ze samen eet. Bananen bevatten veel kalium en magnesium, wat je spieren kan helpen ontspannen. Daarnaast bevat pindakaas tryptofaan. Dit is een aminozuur dat in de hersenen wordt omgezet in serotonine. Dit is een voorloper van het bekende slaaphormoon melatonine. Serotonine verhoogt je stemming en geeft je een gevoel van kalmte, innerlijke rust en tevredenheid. Ook heeft het een slaapbevorderend effect.

Niet te veel

Let wel op: voedingsexperts raden aan om maximaal twee banaan per dag te eten. Een banaan is heel gezond, maar dit betekent niet dat het ook gezond is om er bijvoorbeeld vijf per dag te eten. Bananen bevatten namelijk veel fruitsuiker.

In de video hieronder nog een paar extra tips van een slaapcoach voor een betere nachtrust:

Bron: Well+good. Beeld: Getty Images