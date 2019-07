Paar kilo kwijt? Dit is waarom slimme mensen geen diëten volgen

Ben jij vaak aan de lijn of lap jij alle diëten aan je laars en eet je gewoon waar je zin in hebt? Dan ben je volgens schrijfster Charlotte Markey hartstikke goed bezig. Ze stelt in haar boek Slimme mensen diëten niet dat lijnen op de lange termijn averechts werkt.

Als je snel wat kilootjes af wilt vallen is een streng dieet volgen wellicht de eerste gedachte die in je opkomt. Maar als we Markey mogen geloven, kun je deze gedachte vanaf nu laten varen.

Waarom diëten niet werken

Markey verklaart aan Bedrock waarom diëten volgens haar niet werken: “We worden gemotiveerd door het resultaat dat we hopen en vaak verwachten te bereiken. We verbeelden ons dat we slanker, aantrekkelijker, gezonder en gelukkiger zullen worden. Dit zijn sterke prikkels en de dieetindustrie weet dat.”

Niet volhouden

Ze vervolgt dat ze eigenlijk altijd ziet dat mensen diëten niet vol kunnen houden, met teleurstelling en juist géén gewichtsverlies of zelfs gewichtstoename als gevolg. “Het is waarschijnlijk – zelfs zeer waarschijnlijk – dat het met je dieet fout gaat vanwege het dieet zelf, niet vanwege jou. Als je dieet geen ruimte laat voor een onregelmatige agenda of veranderende levensomstandigheden, kun je er donder op zeggen dat er niets van terechtkomt”, aldus Markey.

Probleem oplossen

Toch is er volgens Charlotte wel een manier om af te vallen zonder daarbij een lastig en restrictief dieet te hoeven volgen. Ze vertelt dat er voor elk probleem op het gebied van voeding een oplossing te vinden is. Ben je geneigd je emoties te koppelen aan eten? Dan raadt ze aan te proberen troost in andere dingen te vinden, zoals een knuffel van een vriendin of een telefoongesprek met je moeder.

Uitgeput

Als jouw ongezondere eetgewoontes komen doordat je geestelijk uitgeput bent, is het volgens Markey belangrijk je voorraadkast altijd gevuld te hebben met gezonde producten. Zo ben je minder snel geneigd een ongezonde afhaalmaaltijd te eten. “Bedenk gerechten die makkelijk in elkaar te zetten zijn en weinig tijd kosten. Zo heb je altijd een gemakkelijk recept als je geestelijk vermoeid bent en hoef je je daar in elk geval níet druk om te maken.”

Verander je smaak

Grijp je geregeld naar een zak chips of reep chocolade? Dan raadt Markey aan te proberen gezondere snacks te vinden waar je net zo veel van geniet. Zo heb je niet het gevoel dat je jezelf dingen ontzegt. “Wil je op een gezond gewicht blijven, dan dien je op zoek te gaan naar een paar voedingsmiddelen die je lekker vindt, gezond zijn, relatief weinig calorieën bevatten én voedzaam zijn”, legt de schrijfster uit. “Let wel, je moet deze dingen dan wel écht lekker vinden.”

Bron: Bedrock. Beeld: iStock