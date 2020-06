Smeren, smeren én smeren: hele hoge zonkracht op donderdag en vrijdag

Ondanks de hitte in ons land, vergeten veel Nederlanders zichzelf in te smeren. Heel gevaarlijk, want door de hoge zonkracht die op donderdag van toepassing is, kun je al binnen een kwartiertje verbranden.

En dit vergroot de kans op huidkanker.

Advertentie

Stand van de zon

Een hoge zonkracht heeft alles te maken met de stand van de zon. De zonkracht is een waarde tussen 1 en 10 en geeft aan hoeveel UV-straling de aarde bereikt. In de winter staat de zon ver weg, maar in de zomer staat-ie recht boven ons. Iedere zonnestraal legt dus een kortere weg af, terwijl de hoeveelheid zonlicht gelijk blijft. De zonnestralen in de zomer zijn dus krachtiger.