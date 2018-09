Waarom een snack uit een felgekleurde verpakking beter smaakt

Je zou denken dat het ons niets uitmaakt of onze favoriete chocoladereep nu in een rode of in een roze verpakking zit. Chocolade is chocolade, toch? Niet als het aan aan dit nieuwe onderzoek ligt.

Irene Tijssen deed onderzoek naar de invloed van verpakkingen op de smaak van voedingsmiddelen. Een kleine greep uit haar resultaten: een drankje of een snack smaakt lekkerder als er een felgekleurde verpakking omheen zit en een yoghurtdrank die in een knalrode fles zit, is smakelijker dan precies dezelfde drank in een roze fles, aldus Tijssen bij AD.nl.

Gezondere producten

Haar promoter Kees de Graaf, hoogleraar Sensoriek en eetgedrag, legt het een en ander uit over haar onderzoek: “Mensen worden steeds dikker en we weten wel dat we gezond moeten eten, maar toch doen we dat niet altijd. Daarom zijn wij bezig met de vraag hoe gezondere producten aantrekkelijk gemaakt kunnen worden.”

Het onderzoek

Tijdens het onderzoek kregen 45 respondenten dezelfde drank in verschillende verpakkingen aangeboden. Daarnaast kregen ze ook nepproducten zodat de deelnemers niet door zouden hebben dat het om dezelfde drank ging. Wat blijkt? Het is inderdaad zo dat de verpakking invloed heeft op hoe iets smaakt.

Hersenen

Tevens bekeek Tijssen de activiteiten van de hersenen met een scan tijdens het eten uit de verschillende verpakkingen. “We zagen dat er bij de felrode en felblauwe verpakkingen meer activiteit was in het gedeelte van de hersenen dat verband houdt met beloning.”

Felle kleuren

Dat inzicht kan helpen bij het verkopen van gezondere producten. “Consumenten blijken felle kleuren aantrekkelijker te vinden dan pastelkleuren.” Ook gebruiken producenten bijvoorbeeld vaak lichtblauw voor lightproducten.

Niet overdrijven

Je zou hierom verwachten dat producenten vanaf nu hun gezonde producten gaan wikkelen in felle verpakkingen. “Maar je moet niet overdrijven”, meent Tijssen. “Als je een biologisch koekje in een fluoriserende kleur doos doet, dan kun je je afvragen of het merk dan zijn geloofwaardigheid bewaart. Dan zullen mensen denken: hier klopt iets niet.”

Libelle Gezond agenda 2019 13,50 Bestel

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: AD.nl. Beeld: iStock