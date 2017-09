5 snacks waar je nóg meer honger van krijgt

Tijdens je vier-uur-dip ga je vaak op zoek naar een snelle fix. Maar wist je dat de volgende voedingswaren je juist alleen maar hongeriger maken?

1. Sap

Een vers sapje zit natuurlijk vol vitaminen. Maar ook veel fruitsuikers. Dit kan ervoor zorgen dat je een snelle opkikker krijgt, maar je lichaam daarna gaat verlangen naar nog meer suiker.

2. Soep

Poedertje in je beker… kokend water erbij… klaar! De snelle oppepper smaakt heerlijk. Maar in poedersoep zit veel zout en smaakstoffen. Je lichaam gaat vragen om meer. Maak liever een soepje met verse groenten. Dit vult meer en is gezonder.

3. Mueslirepen

Ook de mueslireep staat bekend als gezonder tussendoortje. Maar wist je dat die boordevol suiker zit? Ook bevat zo’n reep weinig proteïnen. Je lichaam vraagt erna gewoon om nóg meer repen! Ook deze snack kun je dus het beste zelf maken.

4. Magere yoghurt

Yoghurt wordt vaak vermeld als een gezond tussendoortje, maar het hangt wel af van de soort die je kiest. Magere yoghurt lijkt op het eerste gezicht de beste keus voor je dieet, maar het gebrek aan vetten zal je prikkelen om meer te eten. Diëtisten raden aan om voor bijvoorbeeld Griekse yoghurt te kiezen. Iets voller, maar op de lange termijn zul je minder eten.

Tip: maak de yoghurt voedzamer met eventueel wat fruit, noten of zaden erin.

5. Wit brood, witte rijst en witte pasta

Misschien de bekende weg, maar tóch grijp je al snel een pastasalade of stokbroodje als gezonde snack. Niet doen, als je je honger wilt stillen. Wit brood eet je lekker snel weg, maar het hongergevoel komt ook snel weer terug. Kies voor volkoren rijst, volkoren pasta of volkoren broodjes. Hier zitten meer vezels en complexe koolhydraten in. Die zijn moeilijker af te breken, waardoor energie gelijkmatiger vrijkomt en je minder snel honger krijgt.

Bron: Margriet. Beeld: iStock