Deze veelgemaakte sneakerfout kan het risico op voetschimmel vergroten

Schimmels en bacteriën houden van een vochtige, donkere omgeving. En met deze zomerse temperaturen zweten je voeten natuurlijk extra veel, waardoor het risico op voetschimmel groter wordt.

Maar die voetschimmel ontstaat waarschijnlijk door een veelgemaakte sneakerfout.

Advertentie

Drogen

Veel mensen dragen dag in, dag uit dezelfde sneakers. Normaal gesproken is dit niet zo’n probleem, maar in de zomer zijn vochtige sneakers een broedplaats voor infecties. Vochtige sneakers niet volledig in de buitenlucht laten drogen is dan ook een veelgemaakte fout die het risico op voetschimmel vergroot.