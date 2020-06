Snel chagrijnig? Dan is dit vast jouw sterrenbeeld

Heb jij regelmatig last van mood swings? Misschien heb je stress, slaaptekort of simpelweg honger. Maar er is ook een kans dat je jouw korte lontje te danken hebt aan je sterrenbeeld. Dit zijn de 4 sterrenbeelden die het snelst chagrijnig zijn.

Is dat even een fijn excuus om te gebruiken.

Advertentie

Ram (21 maart – 19 april)

Als iemand een open boek is, dan is het wel de Ram. Als jij er 1 bent, dan weet je hoe moeilijk het is om als Ram je emoties voor jezelf te houden. Iedereen zal het dan ook weten wanneer jij chagrijnig bent. Dat betekent niet eens dat je het sneller bent dan anderen, het is bij jou alleen wel een stuk sneller te merken voor je omgeving. Gelukkig heb jij de kracht om alles goed te kunnen relativeren en houdt een geïrriteerde bui nooit lang aan. Wel even je excuses aanbieden aan de mensen om je heen. Je hebt namelijk nogal de neiging om er onaardige dingen uit te flappen als je in een niet zo gezellige bui bent.

Tweelingen (21 mei – 20 juni)

Als jij Tweelingen bent, krijg je vast regelmatig de vraag of je chagrijnig bent. En dat terwijl je dat dan helemaal niet bent! Toch kan bij jou een lichte irritatie al gauw wat heftiger overkomen omdat je in je communicatie wat kort door de bocht bent. En als mensen eenmaal vragen of je chagrijnig bent, dan knap je. Ach, dan moeten ze je ook maar niet zo opruien, toch?

Kreeft (21 juni – 22 juli)