Komt er bij het minst of geringste stoom uit je oren en vind je kalm blijven lastig wanneer je geïrriteerd raakt? Snappen we best. Toch is het belangrijk om de rust te bewaren, en wel om de volgende 5 gezondheidsredenen.

Hoofdpijn

Je korte lontje kan zomaar zorgen voor hoofdpijn. Woede zorgt voor een stijging van het stresshormoon cortisol in je lichaam, en ook komt er meer adrenaline en testosteron vrij. Hierdoor komt je lichaam in de vecht-of-vluchtmodus te staan, waardoor de zenuwen die je brein omringen opzwellen. En dit veroorzaakt druk, waar weer hoofdpijn uit voort kan komen.

Advertentie

Verteringsproblemen als je snel geïrriteerd bent

Door de vecht-of-vluchtmodus waar je lichaam in verkeert wanneer je boos bent, komt er meer bloed in je ledematen terecht. Hierdoor krijgt je verteringssysteem minder aandacht, met als gevolg dat je meer moeite kunt hebben met het verteren van je eten.

Mindere weerstand

De stof die vrijkomt wanneer je boos bent, kan wanneer het langdurig in het lichaam aanwezig is zorgen voor een mindere weerstand. Het hormoon maakt je gevoeliger voor virussen, waardoor je sneller ziek kunt worden wanneer je geregeld geïrriteerd door het leven gaat.

Angstig

Als je boos bent, verhoogt je hartslag en spierspanning. Hierdoor staat je lichaam continu ‘aan’. Als je heel vaak geïrriteerd bent, wordt het steeds moeilijker voor je lichaam om de rust te doen wederkeren in je lijf. Het gevolg? De stress blijft langer hangen, terwijl het gelukshormoon serotonine steeds minder wordt. En daardoor kun je je sneller angstig of zelfs depressief voelen.

Slaapproblemen

Mensen die snel geïrriteerd raken, zouden slechter slapen. Als je kwaad bent, gaat de amygdala, het deel van de hersenen dat onze oerinstincten beheerst, een tandje harder werken. Hierdoor gaat je hart sneller kloppen, waardoor ontspannen in slaap vallen lastig wordt. Probeer dus eerst de woede uit je lichaam te krijgen, voor je in bed kruipt. Zo heb je de grootste kans op een goede nachtrust.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: HLN, Beeld; Istock