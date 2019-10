Waarom je een stuk sneller veroudert als je veel achter een scherm zit

Werk je op kantoor en zit je dagelijks achter een laptop of computer? Dan hebben we helaas niet al te best nieuws voor je. We wisten al dat het niet erg goed voor je huid en ogen was. Maar uit recent onderzoek blijkt nu ook nog eens dat veel achter een scherm zitten ervoor kan zorgen dat je sneller veroudert.

Het onderzoek werd uitgevoerd door wetenschappers aan de Oregon State University en toont aan dat je hersencellen aangetast kunnen worden door veel gebruik van beeldschermen.

Blauw licht

De reden is het blauwe licht, ook wel HEV-licht (High Energy Visible Light) genaamd, dat laptops, telefoons en computers uitstralen. Dit licht kan zorgen voor oog- en huidbeschadiging en het verstoren van je slaap. Maar volgens de Amerikaanse onderzoekers kan het ook voor een snellere veroudering van je hersencellen zorgen.

Het onderzoek

Om te onderzoeken wat de gevolgen van veel schermgebruik is, stelden de onderzoekers fruitvliegjes voor 12 uur bloot aan blauw licht. En je raadt het al, dit had geen positieve invloed op de insecten. Want de vliegjes bleken een kortere levensduur te hebben dan de fruitvliegjes die in een donkere ruimte verbleven.

Schade

Ook toonden de onderzoekers aan dat de insecten door het blauwe licht schade aan hun netvliescellen en hersenneuronen hadden opgelopen. Daarnaast was de motoriek van de vliegjes was in de 12 uur flink achteruit gegaan. Ondanks deze uitkomsten is er nog wel meer onderzoek nodig om aan te tonen in hoeverre dit ook voor mensen geldt. Maar één ding is zeker: te veel achter een beeldscherm zitten is écht niet bevordelijk voor je gezondheid.

