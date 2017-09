Hersluitbare verpakkingen: ze zijn praktisch en zorgen ervoor dat de inhoud langer vers blijft. Maar wist je dat ze ook dé oplossing zijn tegen die onhoudbare snacktrek? Daar zijn onderzoekers van de Universiteit van Gent achtergekomen. We laten snoep namelijk makkelijker staan als het zakje weer dicht kan. Nu ben je misschien niet gewend om die zak chips weer dicht te maken en op te bergen (want ja, dan is ‘ie allang op), maar het effect ervan is groot. Bewuster eten

De vakgroep marketing van de Universiteit van Gent kwam erachter dat het steeds opnieuw openen van een zakje (bijvoorbeeld snoep) ons bewuster laat eten. Wie minder wil snoepen, doet er goed aan om voor hersluitbare verpakkingen te kiezen. Psychologisch trucje

Het onderzoek werd gedaan onder studenten. Ze werden uitgenodigd voor een filmvoorstelling en kregen allemaal een zak snoep en een flesje water. De helft van de groep kreeg snoepjes in een hersluitbare verpakking, de andere helft snoepjes in een normale verpakking. De studenten wisten dit niet van elkaar.

Wat blijkt? Naderhand zat in de hersluitbare verpakkingen nog veel meer snoep dan in de niet hersluitbare verpakkingen. Het experiment werd bij de mensen thuis herhaald: het effect was hetzelfde.

“Zo’n hersluitbare verpakking openen, is een psychologische drempel die ons telkens weer doet nadenken, al is het maar voor even,” zegt professor Anneleen Van Kerckhove in het Nieuwsblad

Bron: Lindanieuws.nl. Beeld: Istock

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!