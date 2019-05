Oeps: dít doet snoozen met je hersenen

Waar sommigen meteen fris en fruitig hun bed uit kunnen springen nadat de wekker is gegaan, vinden anderen het heerlijk om nog even lekker te snoozen. Maar of dat laatste nou zo’n slim idee is?

Fijn is het misschien wel, maar je kunt het toch maar beter niet doen, weet slaapcoach en neurowetenschapper Els van der Helm.

Advertentie

Zwaar

Sterker nog: volgens Van der Helm zou snoozen zelfs een marteling zijn voor je hersenen. Wakker worden van een wekker is voor je hersenen best zwaar, omdat ze niet rustig kunnen opstarten maar meteen wakker moeten zijn. Omdat je uit je slaap wordt gehaald, denken je hersenen dan ook dat ze wakker moeten worden. Waneer je dan toch gaat snoozen, gaan je hersenen een nieuwe slaapcyclus opstarten. En dat terwijl je wekker over een paar minuten alweer afgaat.

Aan één stuk door

Daarnaast slapen je hersenen ook het liefst aan één stuk door. Wanneer je gaat snoozen, onderbreek je het laatste gedeelte van je slaap in stukjes. En dat is niet fijn voor je hersenen. Het is een beetje alsof je bij een computer zomaar op de resetknop duwt terwijl de computer processen aan het verwerken is, zo vergelijkt Van der Helm. “Dat is eigenlijk wat een alarm ’s ochtends met je hersenen doet en waarom snoozen zo’n slecht idee is.”

Zonder wekker

Het allerbeste is dus om automatisch wakker te worden, zonder wekker. Dit betekent dat je precies genoeg hebt geslapen. “Een wekker is een teken dat je niet genoeg hebt geslapen”, vertelt Van der Helm. “Als je na het afgaan van je wekker nog steeds heel slaperig bent, hebben je hersenen onvoldoende slaap hebben gehad.” Op tijd naar bed, dus!

Tips

Maar hoe kun je dan het beste wakker worden? Zet je alarm in ieder geval zo laat mogelijk, zodat er geen tijd meer is om te snoozen en je meteen op moet staan. Wat kan helpen bij het wakker worden is om meteen een glas water te drinken. Maak het ook direct licht in je slaapkamer zodra je wekker gaat, door bijvoorbeeld de gordijnen open te doen of je nachtlampje aan te zetten. Besteed ook genoeg aandacht aan je slaapritme: ga op tijd naar bed en zorg dat je een vast ritme hebt door elke dag op dezelfde tijd naar bed te gaan en op te staan.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Libelle.be. Beeld: iStock