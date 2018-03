Onderzocht: waarom je nóóit meer moet snoozen

Wij hebben het minstens 3 keer gedaan vanmorgen en jij waarschijnlijk ook: snoozen. Maar verstandig is het niet, blijkt uit onderzoek.

Helemaal als je last hebt van slapeloosheid – Dokter Rutger geeft in bovenstaande video 5 tips om dát tegen te gaan – is het hartstikke verleidelijk om die wekker nog één aller-, aller-, allerlaatste tikkie te geven. Maar: hoewel we dénken dat die 10 minuten extra slaap ons gaan helpen om de dag aan te kunnen, werkt het volgens slaapexperts van de universiteit van Stanford juist averechts. Snoozen maakt je lichaam en geest namelijk in de war.

Cirkel

Hoe dat werkt? Doordat je wekker afgaat, denkt je brein dat dit het einde is van je nachtrust. Maar doordat je op de snoozeknop drukt en weer in slaap valt, begint die cirkel opnieuw. Wanneer het alarm dan opnieuw afgaat, denkt je lijf: wácht, ik ben nog helemaal niet klaar met deze nieuwe slaapcyclus. En dan word je dus brommerig en gedesoriënteerd wakker.

Loom gevoel

De National Sleep Foundation heeft daar een naam voor: sleep inertia, oftewel ‘slaaptraagheid’. Dit lome gevoel zorgt ervoor dat je minder scherp bent dan normaal en het moeilijker vindt om keuzes te maken. Dit gevoel kan wel anderhalf uur aanhouden. Geen goed begin van je dag, toch?

3x stoppen met snoozen

Goed, snoozen is dus niet goed voor je. Maar hoe stop je met deze slechte gewoonte? Een paar tips:

Zet maar één wekker en ga er meteen uit wanneer hij afgaat. Als je dit een aantal dagen achter elkaar doet, wen je vanzelf aan dit nieuwe en gezondere ritme.

Verplaats je wekker (of telefoon) naar de andere kant van de slaapkamer. Zo móet je wel opstaan om dat rotding uit te zetten.

Ga op tijd naar bed. Wanneer je goed bent uitgerust, is het simpelweg makkelijker om je nest uit te komen.

Bron: Business Insider. Beeld: iStock