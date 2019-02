Helaas, dat prachtige lenteweer van de afgelopen dagen heeft ook een keerzijde. Althans voor hooikoortspatiënten.

Hatsjie! Ook zo vaak moeten niezen de afgelopen dagen? Of last van tranende ogen? Hooikoortsradar meldt dat de vroeg bloeiende hazelaar en de zwarte els de boosdoeners zijn.

Pollen

Bioloog Maurice Martens licht toe: “De temperatuur is deze week enorm snel omhoog gegaan en dat blijft ook de komende dagen zo. Dan zie je dat de hazelaars en zwarte elzen heel snel biologisch actief worden en pijlsnel hun voortplantingsorganen afmaken. Dát zijn die katjes waar pollen uitkomen.”

Het vliegt in het rond

Volgens Martens zullen de hooikoortsklachten blijven zolang het droog blijft, deze ‘hoge’ temperaturen blijven en er veel zonneschijn is. “Als het dan wat gaat waaien, begint het alle kanten op te komen. Dan schuiven de pollen als het ware als een deken over het hele land heen.”

Eerste symptomen

En wie zijn daar de dupe van? Juist: de hooikoortspatiënten. “Het gaat om een kleine 700.000 mensen die daar direct op reageren”, vertelt Martens bij Hooikoortsradar. “Ze krijgen de bekende allergische verschijnselen en je ziet dat die symptomen meteen beginnen.”

Het wordt erger

Helaas waarschuwt Weeronline dat de klachten alleen maar kunnen verergeren de komende tijd: normaal gesproken komen berken eind maart of begin april tot bloei. Maar momenteel loopt de natuur ruim 2 weken voor op het normale schema. Dat zou dus betekenen dat als het de komende weken zacht weer blijft, de eerste berken al in maart tot bloei komen.

Tips tegen hooikoorts

Martens heeft volgens hemzelf een goede tip om de klachten te lijf te gaan: de bergen intrekken. Hij verblijft zelf momenteel in de Dolomieten in Italië en ziet dat op 2000 meter hoogte de hazelaar nog in de knop zit. Maar ja, wonend in de Lage Landen ligt dat niet voor iedereen voor de hand. Wat je wel kunt doen, wordt uitgelegd in deze video:

Bron: Hooikoortsradar. Beeld: iStock