Boompje zagen: dit wist je nog niet over snurken (en zó los je het op)

Vreselijk! Elke nacht lig je wakker omdat je partner zó’n lawaai maakt dat het wel lijkt alsof hij het halve bos aan het omzagen is. Wij hebben voor jou een paar weetjes op een rij gezet over snurken. Wel zo handig: we geven je ook wat tips om het snurken op te lossen.

Vrouwen doen het minder vaak

Ongeveer twee op de tien vrouwen snurken, bij mannen is dat dubbel zoveel. Hoe komt dat? Een duidelijke verklaring is er niet. Maar een mogelijke theorie is dat bij mannen die wat steviger zijn het vet vooral op de buik, borstkas en de hals zit. Door een wat dikkere hals vernauwen of blokkeren de luchtwegen en komen de weefsels in de keelholte met elkaar in contact, wat trillingen veroorzaakt bij het in- en uitademen. Bij vrouwen daarentegen zit het vet met name rond de heupen en niet bij de hals.

Door een snurkende partner mis je twee jaar slaap

Uit een Brits onderzoek blijkt dat je door een snurkende partner zo’n twee uur per nacht minder slaapt. Dat is gemiddeld twee jaar van ons leven! Veel mensen liggen door het gesnurk van hun partner wakker en draaien en keren in hun bed totdat ze in slaap vallen.

Een snurker kan zo’n 100 decibel aan geluid produceren

De ene snurker bromt de hele nacht zachtjes door, de ander doet het slechts af en toe, maar wel héél luid. Het gemiddelde aantal decibellen dat een snurker produceert, ligt rond de vijftig. Dat is te vergelijken met het geluid dat de koelkast maakt als hij aanspringt. Mensen die heel hard snurken, kunnen echter wel tot honderd decibel halen. En dat klinkt alsof iemand met een drilboor naast het bed aan het werk is.

Genoeg om te weten dat snurken geen pretje is… maar wat doe je eraan?

Yoga helpt om minder te snurken

Een van de oorzaken van snurken is slappe ademhalingsspieren. Yoga is de perfecte manier om die te versterken. Ze zullen dan minder verslappen tijdens het slapen, waardoor je dus ook minder zult snurken.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Verbena Decor (@decorverbena) op 16 Sep 2018 om 5:07 (PDT)

Een bromelia bij het bed helpt

Zet eens een bromelia, zoals die op de foto hierboven, op je nachtkastje. Deze ‘anti-snurkplant’ geeft ’s nachts veel zuurstof af, waardoor je zelf beter zult slapen en ook het snurken minder zal zijn. Voor de heel luidruchtige snurkers is er de bromelia-pineapple, die nóg meer zuurstof afgeeft. En: hij fleurt de kamer hartstikke leuk op. Win-win!

Wie regelmatig zingt, snurkt minder

Een Britse koordirigente was haar snurkende man zó beu, dat ze hem twintig minuten per dag liet zingen. Na een tijdje was het gesnurk stukken minder. Ze kwam op het idee om te onderzoeken of het zingen écht had geholpen. Twintig snurkende vrijwilligers deden drie maanden een half uur per dag stemoefeningen. En wat bleek? Het was ’s nachts een stuk rustiger in de slaapkamer! Vocale oefeningen versterken en verbeteren de stembanden en de keel. Daardoor kan de lucht beter doorstromen en stopt het gesnurk.

Tekst: Diny Thomas. Beeld: iStock, Instagram.