Wie snurkt heeft minder behoefte aan sex, volgens dit onderzoek

Snurkt je partner? Of snurk jij? Dan is de kans groot dat jullie minder vaak sex hebben.

Dat blijkt uit onderzoek van de Kliniek voor Snurken en Apneu Nederland. Er is om diverse redenen minder behoefte aan actie tussen de lakens als er in de slaapkamer flink geronkt wordt.

Lagere slaapkwaliteit

Waarom die behoefte minder groot is? De redenen klinken vrij logisch. Chronische snurkers slapen vaak apart, waardoor de kans op intimiteit – in welke vorm dan ook – kleiner is. Snurkers slapen over het algemeen minder goed door het gebrek aan zuurstof dat ze ervaren. Dit zorgt ervoor dat ze minder goed slapen. En wie minder goed slaapt, heeft vaak ook minder zin in intimiteit.

Vaker ruzie

Uit het onderzoek blijkt ook dat onder stellen waarvan één van de twee snurkt, vaker ruzie wordt gemaakt. En ruzie vormt natuurlijk niet bepaald de basis voor een fijne vrijpartij. Uit een hersenstudie van de universiteit van Toronto blijkt dat apart slapen gezonder voor je is dan samen slapen. Hoewel 30 tot 40 procent van de koppels in Nederland apart slaapt, vinden we het stiekem tóch gezelliger en romantischer om samen te slapen.

Bron: Kliniek voor Snurken en Apneu Nederland. Beeld: iStock