Handig om te weten: zó word je socialer tijdens gesprekken

Word je nerveus als je naar een groot feest moet met veel mensen? Of heb je een borrel op je werk waar je ontzettend tegen opziet? Sociaal zijn is niet voor iedereen even makkelijk, vooral mensen die introvert zijn hebben er vaak iets meer moeite mee.

Het is helemaal niet erg als je iets minder sociaal bent of het spannend vindt om een gesprek aan te gaan met iemand. Maar toch ontkom je er soms niet aan. Deze tips kunnen je helpen om het iets makkelijker voor jezelf te maken:

Advertentie

Probeer echt te luisteren

Luisteren is het allerbelangrijkste tijdens een gesprek. Als je echt luistert is het veel makkelijker om door te vragen en een leuk gesprek te hebben. Het wordt voor jezelf dus ook makkelijker als je echt luistert naar wat iemand zegt en oprecht geïnteresseerd bent.

Denk niet aan jezelf

Een aanvulling op de eerste tip is niet aan jezelf denken als je een gesprek met iemand hebt. Als je gesprekspartner iets aan je vertelt is het beter om door te vragen, dan ineens over jezelf te beginnen. Veel mensen hebben de neiging om in een gesprek meteen te zeggen: “Ja, maar ik had…” of “Ik heb ook zoiets meegemaakt…”. De kans is groot dat je gesprekspartner zich dan gepasseerd voelt en ook niet goed naar jou luistert.

Goede gespreksonderwerpen

Als je het lastig vindt om gesprekken te hebben probeer dan om het over dingen te hebben waar je zelf ook affiniteit mee hebt. Het is voor jezelf makkelijker om daarover mee te praten. Het kan ook goed werken om vragen te stellen over een onderwerp waar je niet zoveel vanaf weet. Het is wel belangrijk dat het niet een soort interview wordt, waar je gesprekspartner alleen maar antwoord geeft op jouw vragen. Probeer daar een goede tussenweg in te vinden.

Maak oogcontact

Je gesprekspartner aankijken in een gesprek zorgt ervoor dat diegene weet dat je naar hem of haar luistert. Ook is oogcontact een goede manier om aan iemand te zien wat ze denken en voelen. Ogen zeggen vaak meer dan duizend woorden. En als je dan toch lekker bezig bent, vergeet niet om een open houding te hebben. Ga niet met je armen over elkaar zitten en probeer af en toe te lachen.

Blijf oefenen

Het beste is om gesprekken zoveel mogelijk te oefenen. Hoe vaker je het doet, hoe beter het iedere keer zal gaan. Ook neemt dat een hoop stress weg. Je weet op een gegeven moment precies hoe je je gedraagt tijdens gesprekken en waar je het over kunt hebben. Dus oefenen, oefenen en nog eens oefenen!

Verander niet

Het is belangrijk dat je weet dat je niet hoeft te veranderen. Er zijn nou eenmaal mensen die makkelijk praten en met iedereen een gesprek aangaan en mensen die dat iets minder graag doen. Het is helemaal niet nodig om ineens de gangmaker van de avond te worden. Dat zit dan simpelweg niet in je karakter en dat hoeft ook niet. Het betekent niet dat je minder gezellig bent dan de rest.

En onthoud dat je zeker niet de enige bent die hier moeite mee heeft!

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Mannengeheim. Beeld: iStock