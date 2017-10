Waarom je altijd met sokken aan moet slapen

Het gezegde ‘met blote voeten naar bed’ bestaat niet voor niets, en zijn mensen die graag met sokken aan slapen. En dat blijkt inderdaad juist heel goed te zijn.

Je vindt het óf heerlijk om met sokken aan in bed te stappen óf je moet er niet aan denken om ’s nachts zulke warme voeten te hebben. Uit onderzoek blijkt dat wanneer je met sokken aan slaapt, je sneller in slaap valt. Dat kan voor veel mensen een reden zijn om dat toch te doen.

Signaal

Koude voeten kunnen een reden zijn waarom je ’s avonds langer wakker ligt. Volgens onderzoek zorgt het dragen van sokken in bed ervoor dat er een signaal naar je hersenen wordt gestuurd dat het tijd is om te slapen. Wanneer je bloedvezels in je handen en voeten openen, warmt je hele lichaam op om zo je lichaam voor te bereiden op slaap.

Zachte stoffen

Wanneer je het koud hebt, ben je automatisch ook minder slaperig en alerter en wanneer je het net wat warmer hebt, word je ook slaperiger. Daardoor kunnen warmere voeten voor betere slaap zorgen. Het ene paar sokken is wel geschikter om te dragen in bed dan het andere. Natuurlijke, zachte stoffen zijn het meest geschikt. Denk aan merinowol of kasjmoer. Sokken die te strak zitten zijn weer niet geschikt. Dat zou niet goed voor de bloedcirculatie zijn.

Bron: Shefinds.com. Beeld: iStock.